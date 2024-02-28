台南文化中心啟用40載 明年翻新

台南國際音樂節今年卡司重量級，不過主要演出場域台南市立文化中心使用40年，許多設施老舊，有一流藝文表演節目，硬體尚未跟上，對此，文化局表示，明年將全面性整修翻新工程，更新包括前後台空間、演藝廳管線更新等，預計工期2年，會全力降低對演出的影響。

副市長葉澤山說，明年會啟動本體建築棟整修翻新工程，將採階段性休館的方式，也希望透過今年的台南國際音樂節，持續耕耘和培養更大的藝文社群，共同迎接新整建完成的文化中心。

台南文化中心主建物的演藝廳共3層，約有1803席位，座位呈扇形排列，40年來較大規模整修分別在2000年及2010年，最近一次整修則在10年前，當時針對演藝廳觀眾區域化妝室、大燈燈具、空調主機等設備改善更新，但對於演藝廳整體機能、空間，多年未進行翻新。

文化局說明，斥資5億元經費整修文化中心，其中向文化部爭取3.5億元、市府自籌1.5億元，計畫已報文化部審議中，整修工程包含演藝廳管線更新、前後台空間改善、外牆修復、大廳空間與戶外廣場調整等。

今年會先在文化中心西側進行新辦公廳舍新建工程動工。