建國二村市地重劃施工 嘉義市府籲汽機車改道

嘉義市舊台灣燈會場地建國二村、復興新村地區市地重劃工程，去年8月間起封閉施工做公設，時程已延長到年底，另，為做汙水下水道，該段的民族路昨天起封一半道路，由於民族路為貫穿市區主要道路，出現汽、機車爭道、交通頓時打結情況。市府呼籲可提前改道。

市府工務處表示，為施作汙水下水道及排水管涵等工程的前置試挖探管作業，昨起到3月1日才會重鋪路面，每天9點至下午4點，採半半施工方式局部封閉民族路半邊道路，從民國路至啟明路間，維持雙向各1車道通行。

雖封閉路段僅短短100公尺，卻是大雅路進入市區的交界處，平時車流相當大，原本4線道驟減成2線道，東、西向車道各只剩1車道通行，汽、機車爭道，加上路口還有轉彎車，容易影響後方直行車。

昨天下班時間，開車要回市區的民眾直呼，大雅路往西的車輛一度速度相當緩慢，「卡住了」。

市府呼籲，管制期間周邊道路勢必打結，建議用路人提前改從公明路、民國路等周邊道路替代通行，並遵循現場交維布設導引、義交人員交通指揮。