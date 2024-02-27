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烏克蘭1家3口避戰火…帆船故障獲0元修繕 13歲兒：台南人很慷慨
烏克蘭男子Valeriy躲避戰爭，1家3口駕帆船要橫跨太平洋前往加拿大，去年11月途經台灣海峽發生方向舵故障，緊急停靠台中梧棲漁港，同年12月移至台南安平港，由駝峰航海進行起吊、安置及免費修繕。
台南市政府今天發布新聞稿指出，Valeriy一家人分別是51歲Valeriy Koziyev、38歲媽媽Nataliia Koziyev、13歲兒子Ivan Koziyev；為躲避戰爭，駕駛帆船遠赴國外，在前往菲律賓途中因方向舵故障，緊急停靠台中港求助。
Valeriy一家人在移民署緊急協助申辦短期簽證後，再把船隻開往台南安平港修復，市府連結民間資源，提供生活物資，綉溪安平飯店更提供免費住宿，中華電信也提供網卡服務。
Valeriy表示，在台南市漁港及近海管理所、海巡署等部門行政協助下，他們才順利將船開進安平港，並透過駝峰航海設備進行船隻起吊及修理工作，他要向台灣、台南市政府等單位致謝；Ivan則說，他很喜歡台南人，大家都非常慷慨友善。
至於船隻修理進度，Valeriy說，目前大漏水已修復完成，方向舵還在修理中，他們後續將橫跨太平洋前往加拿大，急需海水淡化器材，目前正洽尋廠商。
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