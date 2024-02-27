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烏克蘭1家3口避戰火…帆船故障獲0元修繕 13歲兒：台南人很慷慨

中央社／ 台南27日電
烏克蘭男子Valeriy（左3）躲避戰爭，帶著妻子Nataliia Koziyev（右4）、兒子Ivan Koziyev（右3）1家3口駕駛帆船遠赴國外，2023年11月途經台灣海峽發生故障停靠台中港，再移至台南安平港修復中，後續將橫跨太平洋前往加拿大。（台南市政府提供）中央社
烏克蘭男子Valeriy（左3）躲避戰爭，帶著妻子Nataliia Koziyev（右4）、兒子Ivan Koziyev（右3）1家3口駕駛帆船遠赴國外，2023年11月途經台灣海峽發生故障停靠台中港，再移至台南安平港修復中，後續將橫跨太平洋前往加拿大。（台南市政府提供）中央社

烏克蘭男子Valeriy躲避戰爭，1家3口駕帆船要橫跨太平洋前往加拿大，去年11月途經台灣海峽發生方向舵故障，緊急停靠台中梧棲漁港，同年12月移至台南安平港，由駝峰航海進行起吊、安置及免費修繕。

台南市政府今天發布新聞稿指出，Valeriy一家人分別是51歲Valeriy Koziyev、38歲媽媽Nataliia Koziyev、13歲兒子Ivan Koziyev；為躲避戰爭，駕駛帆船遠赴國外，在前往菲律賓途中因方向舵故障，緊急停靠台中港求助。

Valeriy一家人在移民署緊急協助申辦短期簽證後，再把船隻開往台南安平港修復，市府連結民間資源，提供生活物資，綉溪安平飯店更提供免費住宿，中華電信也提供網卡服務。

Valeriy表示，在台南市漁港及近海管理所、海巡署等部門行政協助下，他們才順利將船開進安平港，並透過駝峰航海設備進行船隻起吊及修理工作，他要向台灣、台南市政府等單位致謝；Ivan則說，他很喜歡台南人，大家都非常慷慨友善。

至於船隻修理進度，Valeriy說，目前大漏水已修復完成，方向舵還在修理中，他們後續將橫跨太平洋前往加拿大，急需海水淡化器材，目前正洽尋廠商。

俄烏戰爭 台南 烏克蘭

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