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賞燈好安心！台南推月經平權 台灣燈會首創提供生理用品

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府為落實「消除對婦女一切形式歧視公約」，台灣燈會燈區服務台擺放生理用品讓需要者取用。圖／南市府提供
台南市政府為落實「消除對婦女一切形式歧視公約」，台灣燈會燈區服務台擺放生理用品讓需要者取用。圖／南市府提供

台南市政府為落實「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」，全國首創推動「登月計畫」，去年起在兩處市政中心與37區公所的公廁放置衛生棉供洽公民眾使用，並在部分偏遠的學校提供免費生理用品給女學生及弱勢家庭。這次台灣燈會服務台也放置生理用品，積極推動性別平權。

南市府表示，這次以執行成效良好的「登月計畫」作為發想，延伸到安平燈區及高鐵燈區兩處的服務台，提供民眾領取生理用品，這也是台灣燈會首創政策。目前燈會各服務台提供獨立包裝的生理用品，內容物包含2片24公分的衛生棉及1包袖珍包衛生紙，兩展區預計提供4200份供參觀燈會有需求的民眾領用。這項服務不僅使生理期有急需的女性民眾受惠，更讓隱形需求者得以索取急用。

南市府指出，兩大燈區服務台每日諮詢人數共約2萬2000人，市府透過跨局處合作，2月24日起在雙燈區的各服務台都能夠領取到生理用品。甚至有男性替女伴或是女性家屬領取。有男性遊客說，當天逛燈會時，女友生理期突然來臨，恰好看到服務台看板上有衛生棉的圖樣，到服務台領取時還被服務人員稱讚「貼心」。

台灣燈會安平燈區及高鐵燈區皆有豐富的視覺體驗，兩大燈區各服務台也都備有包裝完整、乾淨的衛生用品供民眾領用，南市府期盼民眾在欣賞精彩展演的同時，如有需要也能安心使用市府提供的生理用品。

台灣燈會 生理期 衛生棉

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