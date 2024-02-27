元宵後大清掃 翁章梁帶隊溪口環境日狂清出逾2噸垃圾
嘉義縣村落存在許多共有土地，因無人管理後，變成環境髒亂點，長期困擾居民，影響生活品質，縣長翁章梁力推村里清潔大作戰，每月一鄉鎮市方式來解決垃圾堆置問題，今天前往溪口鄉溪西、溪東及溪北村清掃，齊掃縣定古蹟曾氏洋樓時，更喚起耆老們細談過往記憶。
環保局表示，溪口鄉村里清潔大作戰動員溪口鄉公所、溪西社區發展協會、溪西、溪東及溪北村的村里志工及環保局等單位共192人，共清理約2500平方公尺、清出垃圾約2公噸、修剪樹木0.5公噸及清理3組大型家具與積水容器10個。
縣長翁章梁、溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文等民代，與溪西、溪東及溪北村的村民和志工們，一起挽袖清掃，逢溪口北極殿剛結束連續3天庄境繞境，再做一次細部清掃。
縣長翁章梁說，持續推動「村里清潔大作戰」，由18鄉鎮市公所進行村里清潔環境，針對髒亂處提出改善策略，藉此鼓勵民眾能夠自發清理周遭環境，傳統活動過後也不忘顧環保。
這次清掃到的縣定古蹟曾氏洋樓，曾氏先人從清代至日治時期均為地方仕紳，曾任官務，它見證了溪口鄉的歷史與文化，透過環境清理重整昔日榮光，喚起村內耆老們邊掃邊聊起過往記憶。
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