雲林縣公共自行車再擴點 6月百輛車進駐斗南、虎尾

雲林縣公共自行車MOOVO上路不到1年，租借頻率高，不過多半使用者反映站點過於集中在斗六市的都會區，縣府本月初擴增郊區石榴等37站，也啟動虎尾鎮的營運；交通工務局表示，為貼近使用者在鄰近鄉鎮觀光及借還車等需求，6月底前會完成斗南、西螺2鎮共10站點布設，原本的斗六及虎尾則將增至120站。

縣長張麗善說，公共自行車是綠色城市指標，不僅節能減碳，還可解決交通擁擠問題；雲林縣去年8月首度引進公共自行車，優先在斗六火車站等20處交通、學校、觀光景點設站，車輛租借次數每月逾3700次，單日每輛車周轉率達3.5次。

縣府評估，因公共自行車使用情形踴躍，因此本月初斗六市又增加37站，另外啟用虎尾鎮24站，目前全縣已有81個站點、550輛智慧公共自行車及電動輔助公共自行車可以租借。

縣府除規畫下一階段要完成斗六及虎尾2市鎮120個站點布設，總計投入900輛智慧自行車及電動輔助自行車營運，另也增納西螺、斗南布設各5個站點，預計共投放100輛，後續視使用頻率擴點；其中斗南環鎮自行車道工程預計5月完工，鎮公所表示，屆時將搭配該路線設站，增加鎮民方便性及使用率。

去年車款經常被民眾反映電力續航不足，交通工務局今年引進改款車，電池容量加大40%，滿電狀態最多可騎乘70公里，內建讀卡機LED顯示燈號，此外車籃加大、改為駐車中柱等，另保留智慧電子樁（無柱車樁）及電子圍籬區域還車系統，使用者可透過多元支付方式租借。