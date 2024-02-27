寵物犬貓未絕育近2萬隻已開罰11件 雲林3月將補助3千犬貓絕育

動物保護法規定，寵物飼主應為寵物絕育，違者可依法開罰，雲林縣犬貓寵登數6.5萬多隻，仍有近2萬隻未絕育，其中僅3千多隻有申報，縣府將於3月1日開放3千隻犬貓絕育補助，名額有限，呼籲飼主盡速報名，以免受罰。

動物保護法第22條第3項規定，寵物飼主應為寵物絕育，但飼主向直轄市、縣（市）主管機關申報並提出繁殖管理說明後得免絕育，違反規定者，依同法第27條第8款規定處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

雲林縣動植物防疫所統計至今年2月27日中午止，雲林縣犬貓寵登數計65791隻，絕育數46671隻，未絕育數或辦理免絕育申報數計19120隻，其中僅3322隻有申報免絕育，若獲報並屢次輔導仍未依法絕育將依法開罰，自2020年至今日，全縣寵物犬貓未絕育裁罰件數有11件，裁罰金額累計55萬元。

防疫所長廖培志表示，絕育能實質減少犬貓族群繁殖源頭與數量，並有降低犬貓生殖系統疾病、性情轉變馴良等諸多好處，為鼓勵飼主主動為寵物犬貓絕育，3月起啟動「絕育、寵物登記及狂犬病預防注射」三合一專案活動，補助3千隻犬貓絕育。

補助方式採定額補助，母畜每隻1500元、公畜每隻800元，因犬貓體形大小懸殊，相關手術耗材花費不同，動物醫院得扣除政府補助金額後向飼主收取相關費用，所需的晶片及狂犬病疫苗則由雲林縣政府全額免費提供。