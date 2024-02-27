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寵物犬貓未絕育近2萬隻已開罰11件 雲林3月將補助3千犬貓絕育
動物保護法規定，寵物飼主應為寵物絕育，違者可依法開罰，雲林縣犬貓寵登數6.5萬多隻，仍有近2萬隻未絕育，其中僅3千多隻有申報，縣府將於3月1日開放3千隻犬貓絕育補助，名額有限，呼籲飼主盡速報名，以免受罰。
動物保護法第22條第3項規定，寵物飼主應為寵物絕育，但飼主向直轄市、縣（市）主管機關申報並提出繁殖管理說明後得免絕育，違反規定者，依同法第27條第8款規定處5萬元以上25萬元以下罰鍰。
雲林縣動植物防疫所統計至今年2月27日中午止，雲林縣犬貓寵登數計65791隻，絕育數46671隻，未絕育數或辦理免絕育申報數計19120隻，其中僅3322隻有申報免絕育，若獲報並屢次輔導仍未依法絕育將依法開罰，自2020年至今日，全縣寵物犬貓未絕育裁罰件數有11件，裁罰金額累計55萬元。
防疫所長廖培志表示，絕育能實質減少犬貓族群繁殖源頭與數量，並有降低犬貓生殖系統疾病、性情轉變馴良等諸多好處，為鼓勵飼主主動為寵物犬貓絕育，3月起啟動「絕育、寵物登記及狂犬病預防注射」三合一專案活動，補助3千隻犬貓絕育。
補助方式採定額補助，母畜每隻1500元、公畜每隻800元，因犬貓體形大小懸殊，相關手術耗材花費不同，動物醫院得扣除政府補助金額後向飼主收取相關費用，所需的晶片及狂犬病疫苗則由雲林縣政府全額免費提供。
全縣有25間合約動物醫院配合辦理，犬貓需同步完成絕育、植入晶片、寵物登記及注射狂犬病疫苗（已完成狂犬病疫苗施打或寵物登記者，請攜帶寵物登記證、狂犬病注射有效期限內之相關證明文件）方享有補助。另外，為野外流浪犬貓族群控制，縣府與動物醫院及合格立案協會團體均有合作絕育相關活動以減少繁殖源頭。相關活動訊息同步公布於雲林縣動植物防疫所官網及臉書。
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