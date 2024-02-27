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嘉市民族路部分路段今起半半施工 市府籲請市民改道
嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程，民國路至啟明路間的民族路為施作汙水下水道、排水管涵等工程，今天起封閉一半道路施作。市府工務處籲請用路人改道。
市府工務處表示，「嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程」為施作汙水下水道及排水管涵等工程的前置試挖探管作業，自今天至3月1日止，施工時間於日間9點開始至下午4點，採半半施工方式局部封閉民族路半邊道路（民國路至啟明路間），並 維持雙向各一車道供通行，探挖施工期間局部封閉縮減通行範圍，請用路人、車循序緩速通行。
第一階段施工時間，2月27、28日澆置CLSM臨舖鋼板。第二階段施工時間，2月28、29日澆置CLSM、3月1日舖築AC假修復。
市府呼籲封路管制期間，用路心提前改由「公明路」、「民國路」等周邊道路替代通行，提醒市民行經該路段時應遵循現場交維佈設導引、義交人員交通指揮或依替代路線指示牌面行駛，尤其夜間請減速慢行以維行車安全。
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