發展無人機 義竹擬建立飛行場

蔡英文總統在嘉義縣成立無人機國家隊，以國家力量扶植無人機產業，準副總統蕭美琴昨天前往與業者座談，承諾上任後繼續支持無人機發展；有業者提出需要試飛場域等問題，縣府指出，擬在義竹建立飛行場，未來也會結合觀光發展。

蕭美琴說，與美國一望無際沙漠相比，台灣空域相對擁擠，曾有花蓮國中生在學校社團製造無人機，在禁航區試飛被罰款50萬元，還有民間輕航機業者盼有載客時間，但因空域擁擠、軍方訓練等因素面臨困境；蕭也說，台灣無人機起步較晚，應結合世界上較成熟的技術、實驗場域，彌補台灣空域及法規不足之處。

座談時有業者提出，目前即使已申請試飛空域，實際飛行時仍要取得民航局、空軍及塔台3方同意，且長程型、海上型無人機試飛須經協調、申請、核准等繁複程序，缺乏即時性與方便性，提議在台灣周邊海洋上空，畫出1塊「沙盒區域」，由政府輕度管理，讓國產無人機有充分的實測空域。

縣府經發處表示，預計在義竹鄉規畫中大型飛行場，與軍方套疊空域後，確認義竹鄉空域相對乾淨單純，目前還在選址評估經費，上周辦理現勘，預計上半年開專家諮詢會議，未來擬參考屏東輕航機飛行場，結合觀光旅遊發展。

縣長翁章梁說，蕭美琴與無人機業者溝通、給予信心，希望給予更多專案計畫，讓台灣無人機在軍用商規有更長足發展，在世界占有一席之地。