嘉大首創托育服務 收托額滿

嘉義大學上月起承接嘉市東區社區公共托育家園，照顧12名2個月至2歲的嬰幼兒，成為嘉大「最年輕的新生」，校長林翰謙說，承接托嬰服務創下國立綜合大學首例。校方表示，目前收托額滿狀態，4月將在學校官網公布招生簡章。

東區托育家園位於嘉大林森校區內，目前年紀最小的是5個月大幼童，最大則已2歲多，林翰謙說，嘉大設有幼教系，負責經營公托家園的團隊不僅可以結合幼兒教保專業，林森校區綠地開闊，更能讓幼兒安全自在的使用戶外活動空間，托育家園也提供幼教系學生實習和觀察的場域。

嘉大幼教系主任宣崇慧說，幼教系學生畢業之後除了任職幼兒園的教保人員和幼教師，也可擔任托嬰中心的托育人員，如果取得碩士學位，並具備2年的實務經驗，符合擔任主管資格，公共托育家園的月薪3萬5485元，鼓勵幼教系學生投入0到2歲嬰幼兒的教保工作。

市府社會處表示，因應少子女化積極推動公共化托育服務業務，嘉市設有4處公共托育服務據點，東區和西區各有社區公共托育家園、公共托嬰中心，今年起為了落實「0到6歲國家一起養」政策目標，托育補助再調高，公托補助從每月5500元提升至7000元。