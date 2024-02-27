聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉大首創托育服務 收托額滿

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義大學上月起承接嘉市東區社區公共托育家園，照顧12名2個月至2歲的嬰幼兒，成為嘉大「最年輕的新生」，校長林翰謙說，承接托嬰服務創下國立綜合大學首例。校方表示，目前收托額滿狀態，4月將在學校官網公布招生簡章。

東區托育家園位於嘉大林森校區內，目前年紀最小的是5個月大幼童，最大則已2歲多，林翰謙說，嘉大設有幼教系，負責經營公托家園的團隊不僅可以結合幼兒教保專業，林森校區綠地開闊，更能讓幼兒安全自在的使用戶外活動空間，托育家園也提供幼教系學生實習和觀察的場域。

嘉大幼教系主任宣崇慧說，幼教系學生畢業之後除了任職幼兒園的教保人員和幼教師，也可擔任托嬰中心的托育人員，如果取得碩士學位，並具備2年的實務經驗，符合擔任主管資格，公共托育家園的月薪3萬5485元，鼓勵幼教系學生投入0到2歲嬰幼兒的教保工作。

市府社會處表示，因應少子女化積極推動公共化托育服務業務，嘉市設有4處公共托育服務據點，東區和西區各有社區公共托育家園、公共托嬰中心，今年起為了落實「0到6歲國家一起養」政策目標，托育補助再調高，公托補助從每月5500元提升至7000元。

幼教 托嬰 托育

延伸閱讀

女教保員「用身體壓制2歲男童」！家長質疑調查無下文 基市府回應

新竹縣托嬰中心評鑑出爐 縣府加碼1200托育員體檢補助

蘭潭去年遊客146萬超越阿里山遊樂區 走春來蘭潭享30優惠

嘉大推動雙聯學位 他兼獲堪薩斯州立大學雙碩士分享過來人經驗

相關新聞

台南魚塭變光電 環團搶救紅樹林

台南南區濱海公路以西有魚塭及美麗紅樹林，是台南門面與地標，不僅是黑琵棲地，環團也觀察到澤鳧群、尖尾鴨群等鳥類生態豐富，但...

觀察站／濱海新天地 別讓漁電「毀容」

台南市南區從緊鄰安平商港的鯤鯓里到喜樹、灣裡，有美麗的黃金海岸，更有大片紅樹林，市府規畫打造無人機產業，遺憾的是隨著漁電...

雲林祕境 海岸森林將揭神祕面紗

為推動雲林縣台61線以西的雲西海岸觀光，縣長張麗善昨天率團隊拜會林業試驗所四湖實驗站，並走訪不對外開放的海岸植物園，看到...

嘉大首創托育服務 收托額滿

嘉義大學上月起承接嘉市東區社區公共托育家園，照顧12名2個月至2歲的嬰幼兒，成為嘉大「最年輕的新生」，校長林翰謙說，承接...

發展無人機 義竹擬建立飛行場

蔡英文總統在嘉義縣成立無人機國家隊，以國家力量扶植無人機產業，準副總統蕭美琴昨天前往與業者座談，承諾上任後繼續支持無人機...

雲林水林蕃薯寮媽元宵壓軸 射火馬、迎大龜、面桶炮超熱鬧

元宵已過，雲林水林鄉蕃薯村元宵壓軸民俗「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」射火馬、迎大龜、面桶炮今天晚上才熱鬧登場，已有百年歷史，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。