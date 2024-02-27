台南魚塭變光電 環團搶救紅樹林

台南南區濱海公路以西有魚塭及美麗紅樹林，是台南門面與地標，不僅是黑琵棲地，環團也觀察到澤鳧群、尖尾鴨群等鳥類生態豐富，但近年來部分魚塭填土設置太陽光電，目前3處漁電共生場施工中，有議員結合在地團體發起守護紅樹林，指出將在議會提案，比照台61線以西禁止開發光電，留住美麗景觀。市府表示，將嚴格審查與稽查。

農業局表示，因土地為私人所有，申設漁電只要符合法令即可，但須落實漁電共生，否則撤銷許可。

市議員林美燕說，南區近幾年發展迅速，除了喜樹、灣裡相繼蓋起大樓，台86線從中穿過，連接濱海公路，加上有4公里長的美麗黃金海岸，將喜樹、灣裡、四鯤鯓串成一線，走濱海公路進入台南南區，沿著黃金海岸有美麗的沙灘、防風林與單車道，接續到四鯤鯓，有大片魚塭與紅樹林，更是鳥類棲地，也是高發展城市中難得一見的景致。

台灣濕地保護聯盟秘書長鄭仲傑表示，四鯤鯓也是黑面琵鷺的棲地，每年都列入紀錄，雖然數量有限，但顯示這裡是生態豐富的好地方，就觀光與生態保育角度而言就如城市之寶，具有不可限量發展潛力與維護的價值。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，最近來此觀察，除了在喜樹抽水站旁發現多隻黑琵，附近水域候鳥成群，包含澤鳧群、尖尾鴨群、赤頸鴨群、高蹺鴴群、琵嘴鴨群、白冠水雞、反嘴鴴等，鳥類生態非常豐富；另外，6號水道兩岸布滿70多年以上樹齡的紅樹林，更顯珍貴。

林美燕也說，居民過去從樓上往下看是一片美景，令人擔心的是，近幾年大片魚塭陸續填土設置漁電共生裝置，美景不再，因此結合地方社團發起不要再核准漁電案，希望市議會也能決議不能設置光電。

經發局強調，會要求業者將環團與民眾的需求納入計畫，與鄰近社區做好隔離與防護規畫。