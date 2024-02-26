影／學甲爐碴彈劾案 台南藍軍嗆監察權擺爛 不敢碰賴清德

監察院針對台南學甲盧碴案彈劾市長黃偉哲，但沒通過；台南市議會國民黨團發言人蔡育輝今怒批，台南在總統當選人賴清德任內，不只學甲還有後壁，農地被爐碴毒害，網友還嘲諷台南是爐碴的故鄉，結果監察委員不敢彈劾前市長賴清德，指民進黨執政的監察院，「有關係就是沒關係」，跟前總統馬英九任命沒政黨色彩的監委，完全沒得比。

台南市政府發言人田玲瑚表示，尊重監院投票結果，也感謝多數監委看到市府團隊的努力和積極作為。田玲瑚說明，從案件開始至今，南市府環保局均依法嚴格辦理，包含要求義務人清理。過程中，市府密切與檢調、司法單位積極聯繫合作；另，市府協同議員至現地進行勘查，並在議會專案報告2次。

南市府環保局強調，台南是全國第一個完成農地非法堆置爐碴場址清除的縣市，且過程公開透明，隨時接受市民監督。相關最新辦理情形跟檢測結果，均公開在環保局官網環保快訊專區，可供市民跟各界朋友檢視。

蔡育輝指出，民進黨在台南執政30年，鄉親就算肚子餓餓，還是出錢出力相挺，2022年5月，監察院公布了學甲爐碴糾正案，就讓外界清楚了解，學甲爐碴案全案都是發生在賴清德市長任內。

蔡育輝說，監察院糾正案文說明，郭再欽的明祥鑫公司在2011年4月取得賴清德核發的再利用執照，就將爐碴掩埋在將軍溪旁的農地，台南市府之後也未加稽查，截至2015年間，仍未能詳查明祥鑫究竟將爐碴掩埋在那些土地。

2019年台南地檢署再度接獲里長檢舉偵辦此辦，依行為時間和航照圖發現，介於2011至2018年年間，68萬噸的爐碴被掩埋在學甲農地和工業用地裡，郭再欽獲利21.6億元，目前還有50萬噸爐碴，還擺在明祥鑫，後續處理費破百億元，這起爐碴案，完全發生在賴清德擔任台南市長任內，「真要彈劾，也應是賴清德，為何不敢彈劾？」

蔡育輝說，監察院擁有監察權和調查權，在民進黨執政下，蔡英文總統提名監委只看顏色、不論清廉，導致監察院功能不彰，廢除監察院聲浪四起，爐碴弊案會發生在台南，就是地方政府及不肖民代的包庇、縱容，看看這些黑心業者，不法獲利都是數億到數十億元，卻全部脫產，政府要處理這些被荼毒的農地，花費高達百億元，還要受害的人民買單。

蔡指這麼嚴重的環保弊案，監察院若真要彈劾，怎會發生5比7過不了關的鬧劇，因為，監察院彈劾對象找錯人，不敢對賴清德提出彈劾？只敢欺侮黃偉哲，「真的是有關係就沒關係嗎？」