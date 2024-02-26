快訊

直播全放送！武陵農場小編才嘆遊客素質 婦人下秒「1舉動」網全炸鍋

恐怖女租客拖欠房租...房東開門驚見「貓狗屍海」 至少20多具推滿屋

嘉市追思228 受難者家屬：記取教訓勿讓憾事重演

中央社／ 嘉義市26日電

嘉義市府今天舉辦228事件追思紀念會，受難者家屬代表高英傑致詞時表示，在228事件中嘉義對抗最激烈，失去很多菁英人士，也是嘉義最暗黑日子，期待後人記取歷史教訓，勿讓憾事再發生。

228事件77週年前夕，嘉義市政府今天舉辦追思紀念會，由市長黃敏惠與民進黨立委王美惠、嘉義市議長陳姿妏、受難者家屬代表等人一同默哀，祈願228事件能以和平方式在人民心中畫下傷痛句點。

黃敏惠說，228事件是台灣永恆傷痛，歷史不應被淡忘、教訓應當記取，願歷史傷痕不再重演，並將心中不捨化為無限祝福，撫慰所有家屬心中的痛，也感謝受難家屬以愛與包容化作前進力量，迎向未來；祈願用愛來撫平社會裂痕，更不忘前人追求自由的貢獻與犧牲。

228受難者高一生之子高英傑致詞時表示，228事件曾是不可談論的禁忌，受難者家屬承受莫大屈辱，幸有台灣民主前輩犧牲奮鬥，鍥而不捨爭取人權，政府解除戒嚴後，社會正面看待已經被塵封遺忘的228事件，以愛與寬恕促進社會祥和，希望台灣不要再發生228事件。

高英傑強調，228事件中嘉義對抗最激烈，也是失去台灣菁英最多的地方之一，更是嘉義最暗黑日子。

儀式尾聲由黃敏惠率市府團隊偕各界來賓向受難者獻花，致上崇敬追念之意；同時，嘉義市府規劃「228事件77週年嘉義地區特展」，即日起在228紀念館展出，今年特展藉藝術家陳武鎮的油畫與木雕創作，讓大眾以藝術視角思索自由與民主內涵。

受難者 嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

嘉市各界追思二二八事件 黃敏惠獻花致意

定向越野／楊晁青協會盃再稱霸 黃敏惠連兩冠

黃敏惠領軍8家優質產業嘉義隊 前進東京國際食品展

影／嘉市資源垃扱場大火引發嘉縣長及立委要追究 黃敏惠發聲了

相關新聞

影／學甲爐碴彈劾案 台南藍軍嗆監察權擺爛 不敢碰賴清德

監察院針對台南學甲盧碴案彈劾市長黃偉哲，但沒通過；台南市議會國民黨團發言人蔡育輝今怒批，台南在總統當選人賴清德任內，不只...

雲林水林蕃薯寮媽元宵壓軸 射火馬、迎大龜、面桶炮超熱鬧

元宵已過，雲林水林鄉蕃薯村元宵壓軸民俗「水林蕃薯寮媽元宵夜巡」射火馬、迎大龜、面桶炮今天晚上才熱鬧登場，已有百年歷史，每...

虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 民進黨確定不徵召、不提名

雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長4月13日補選，民進黨雲林縣黨部主委林金忠曾說民進黨不會缺席，但今天召開執委會，過半數通過兩補選...

神明保佑！東石永靈宮三朝圓醮 找回丟失的「拓印版」

嘉義縣東石永靈宮甲辰科祈安謝恩三朝圓醮大典今天登場，廟方展示歷史悠久「手工大符拓印版」，流入收藏市場多年，因緣巧合今年又...

影／超浪漫海岸森林祕境未開放 雲林縣府揭開神秘面紗

為推動雲西海岸森林觀光，雲林縣長張麗善今率縣府團隊走訪林業試驗所四湖實驗站，就開發沿海森林植物保育等合作議題研討，並帶領...

蕭美琴走訪嘉市地藏庵 品嚐林聰明沙鍋魚頭

副總統當選人蕭美琴下午將到嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心參訪，她上午先到嘉義市九華山地藏庵、林聰明沙鍋魚頭用餐。參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。