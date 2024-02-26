神明保佑！東石永靈宮三朝圓醮 找回丟失的「拓印版」

嘉義縣東石永靈宮甲辰科祈安謝恩三朝圓醮大典今天登場，廟方展示歷史悠久「手工大符拓印版」，流入收藏市場多年，因緣巧合今年又回到廟裡，還有信徒斥資60萬元籌設盛宴，透過雕刻、擺設讓供品變成藝術品，縣長翁章梁今到永靈宮參加建醮科儀，祈求平安健康。

副主委柯朝欽說，東石永靈宮早期有2塊手工大符拓印版，但其中1塊年代久遠就不見了，據傳被流入收藏市場多年，只剩1塊放在廟裡，今年有名收藏家將拓印版放上網路拍賣，恰好被廟方人員看見，聯繫賣家後，賣家決定無償送回廟裡，讓久違的兩塊拓印版再次合體。

信徒陳慶昌說，東石永靈宮甲辰科三朝圓醮大典是村莊大事，他斥資60萬元敬獻「九龍護永靈宴王」，透過各式食材雕刻、擺設，讓供品搖身一變成為藝術品，今晚將恭請盧千歲開宴北管排場，希望更加炒熱圓醮大典氣氛。

縣長翁章梁說，三朝圓醮大典非常莊嚴神聖，透過圓醮儀式開啟和神明的對話，整個村莊都總動員參與，充滿熱情一起完成地方大事，許多外出子弟都回來參加，讓村莊更熱鬧，提升地方能見度及感情聯繫，祈求神明庇佑大家平安健康。