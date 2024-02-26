嘉市各界追思二二八事件 黃敏惠獻花致意

二二八事件77週年前夕，嘉義市政府今天上午由市長黃敏惠率領市府主管偕同多位市議員與嘉義市二二八紀念文教基金會江榮森董事長、受難者家屬代表等，於二二八紀念碑前舉辦追思紀念會，在感性與溫馨的氣氛中，陪伴受難家屬走出傷痛，祈願二二八事件能以和平的方式在人民心中畫下傷痛的句點。

黃敏惠表示，二二八事件是台灣永恆的傷痛，歷史不應被淡忘、教訓應當記取，願歷史的傷痕不再重演，並將心中不捨化為無限祝福，撫慰所有家屬的心中的痛，感謝受難家屬以愛與包容化作前進的力量，迎向未來。