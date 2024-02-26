快訊

緩解金廈「警張」？ 藍綠對「民對民協商」看法不同

通緝犯逃泰遭槍殺！臉書曬「重機界法拉利」 自介留這句宛如警世語

丟臉到國外！一群台人遊日本藏王樹冰「嬉笑插隊」 老外開罵也沒用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王育敏接任藍嘉義縣黨部主委 設服務處有望深耕再拚縣長

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
國民黨不分區立委王育敏接任嘉義縣黨部主委，未來將設服務處深耕家鄉，下屆有望捲度重來再拚縣長。圖／翻攝王育敏臉書
國民黨不分區立委王育敏接任嘉義縣黨部主委，未來將設服務處深耕家鄉，下屆有望捲度重來再拚縣長。圖／翻攝王育敏臉書

總統大選國民黨嘉義縣失利，縣黨部主委翁重鈞日前請辭主委，黨主席朱立倫稱未來將由不分區立委直接兼任地方主委。嘉義縣黨部今天公布，由立委王育敏接任嘉義縣黨部主委，在3月5日早上10點新春團拜時布達。

朱立倫曾指出，國民黨一定要從內部改造，由公職人員來兼任地方主管。王育敏說，她的故鄉就在嘉義縣，預計3月後在縣黨部設服務處，鄉親有需要，她會與黨部一起服務。

王育敏目前是藍營參選嘉義縣長呼聲最高的，曾任國民黨副秘書長、文傳會主委，前年底縣長選舉失利後，受延攬擔任台中市副市長，這次由朱立倫欽點排名第11選上不分區立委，春節過後回到嘉義故鄉接任黨部主委、設服務處，準備長跑深耕地方，有望捲土再戰下屆縣長。

國民黨不分區立委王育敏（前排右）上屆參選縣長失利，受台中市長盧秀燕（前排左）延攬擔任副市長。圖／翻攝王育敏臉書
國民黨不分區立委王育敏（前排右）上屆參選縣長失利，受台中市長盧秀燕（前排左）延攬擔任副市長。圖／翻攝王育敏臉書

嘉義 國民黨 朱立倫

延伸閱讀

國民黨主席之爭提前角力？朱立倫：民進黨陰謀

朱立倫：共識營凝聚向心力 揭露所有不公不義

朱立倫共識營提32條優先法案 凝聚國民黨團共識

黨團召委是否禮讓民眾黨？ 朱立倫：不是黨團幹部決定

相關新聞

王育敏接任藍嘉義縣黨部主委 設服務處有望深耕再拚縣長

總統大選國民黨在嘉義縣失利，縣黨部主委翁重鈞日前請辭主委，黨主席朱立倫稱未來將由不分區立委直接兼任地方主委。嘉義縣黨部今...

台糖五分車變廣告看板？ 學者建議應這樣置入

為打造觀光，嘉義將古早糖廠採收甘蔗車五分車重啟運行，讓民眾回味以往的採蔗田園風光，串連周邊景點帶動觀光，也吸引鐵道迷朝聖...

關子嶺山坡地疑不當開發？ 水利局：地主合法申請種果樹

網路日來有人披露台南白河關子嶺紫雲殿後方山坡地有不法開發情形，甚至傳言要蓋宗教場地，台南市政府水利局上午表示，地主是合法...

台江百棵家族樹說拓墾故事 倡議口述家族史 加入公民史學運動

一百棵家族樹，一百則台江移民故事，台南市台江老中青少4代共筆參與台江建庄2百年「家族樹」故事特展，此特展正在台江文化中心...

台南鹽水、鹿耳門鬧元宵 一夜垃圾近50公噸

前晚元宵夜，台南鹽水蜂炮及安南區鹿耳門聖母廟高空焰火秀，湧入大批人潮體驗蜂炮「槍林彈雨」快感及欣賞璀璨焰火，經一夜激情，...

烏紅帽呼請 五股開台尊王過爐

橫跨雲嘉地區雲林四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤與嘉縣溪口等五股13庄的民俗文化資產「五股開台尊王國姓公過爐」，昨清晨由雲林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。