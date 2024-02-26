王育敏接任藍嘉義縣黨部主委 設服務處有望深耕再拚縣長

總統大選國民黨在嘉義縣失利，縣黨部主委翁重鈞日前請辭主委，黨主席朱立倫稱未來將由不分區立委直接兼任地方主委。嘉義縣黨部今天公布，由立委王育敏接任嘉義縣黨部主委，在3月5日早上10點新春團拜時布達。

朱立倫曾指出，國民黨一定要從內部改造，由公職人員來兼任地方主管。王育敏說，她的故鄉就在嘉義縣，預計3月後在縣黨部設服務處，鄉親有需要，她會與黨部一起服務。