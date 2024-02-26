台糖五分車變廣告看板？ 學者建議應這樣置入

為打造觀光，嘉義將古早糖廠採收甘蔗車五分車重啟運行，讓民眾回味以往的採蔗田園風光，串連周邊景點帶動觀光，也吸引鐵道迷朝聖，但近來令鐵道迷崩潰發現，車廂竟然被貼上大大的廣告看板，怨嘆「列車變狗皮膏藥」。學者建議，可以考慮在上下車且人潮眾多的周邊，置入廣告，同樣可以收到廣告效益。

台糖嘉義蒜頭糖廠五分車去年10月全線通車，縣府規畫串連故宮南院、高鐵站，為推展觀光重點方式之一，藍皮復古列車「尋蜜號」吸引許多鐵道迷朝聖，但近日有民眾發現，藍色列車外貼滿廣告看板，讓想找回回憶的鐵道迷大失所望，怨嘆「列車變狗皮膏藥」，毀了經典外觀，毫無美感，拍照就像在幫人打廣告。

嘉義大學行銷與觀光管理學系教授蕭至惠表示，由於五分車訴求懷舊，在國外，為了保持懷舊氛圍，及彰顯舊車廂的價值，也為了讓遊客可以清楚拍攝及瀏覽這個懷舊車廂的全車原貌，車廂外圍多數不會有遮掩物。

她表示，如果縣府單位真的有優質在地好物或優質廠商的置入性廣告需求，可以考慮設計使用更具有美觀與質感兼具的廣告張貼。並建議應縮小張貼廣告的識別範圍面積。

但是縮小張貼範圍面積，將因明顯度下降，不易自遠觀辨識，會降低廣告張貼在五分車上的廣告效益，縣府倘若又要維持五分車懷舊氛圍，又要彰顯廣告效益，並不容易，實在是兩難。