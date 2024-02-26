快訊

理科太太涉個資法出庭 指前夫「演戲裝可憐」還盜用她3萬美元

黃國昌2年後必辭立委參選百里侯 新北是選項、北市留給「她」

國會外交主導權之爭延伸至民主基金會 韓國瑜能任董座嗎

台糖五分車變廣告看板？ 學者建議應這樣置入

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台糖五分車廂被貼上廣告看板，有如貼狗皮膏藥。圖／翻攝臉書
台糖五分車廂被貼上廣告看板，有如貼狗皮膏藥。圖／翻攝臉書

為打造觀光，嘉義將古早糖廠採收甘蔗車五分車重啟運行，讓民眾回味以往的採蔗田園風光，串連周邊景點帶動觀光，也吸引鐵道迷朝聖，但近來令鐵道迷崩潰發現，車廂竟然被貼上大大的廣告看板，怨嘆「列車變狗皮膏藥」。學者建議，可以考慮在上下車且人潮眾多的周邊，置入廣告，同樣可以收到廣告效益。

台糖嘉義蒜頭糖廠五分車去年10月全線通車，縣府規畫串連故宮南院、高鐵站，為推展觀光重點方式之一，藍皮復古列車「尋蜜號」吸引許多鐵道迷朝聖，但近日有民眾發現，藍色列車外貼滿廣告看板，讓想找回回憶的鐵道迷大失所望，怨嘆「列車變狗皮膏藥」，毀了經典外觀，毫無美感，拍照就像在幫人打廣告。

嘉義大學行銷與觀光管理學系教授蕭至惠表示，由於五分車訴求懷舊，在國外，為了保持懷舊氛圍，及彰顯舊車廂的價值，也為了讓遊客可以清楚拍攝及瀏覽這個懷舊車廂的全車原貌，車廂外圍多數不會有遮掩物。

她表示，如果縣府單位真的有優質在地好物或優質廠商的置入性廣告需求，可以考慮設計使用更具有美觀與質感兼具的廣告張貼。並建議應縮小張貼廣告的識別範圍面積。

但是縮小張貼範圍面積，將因明顯度下降，不易自遠觀辨識，會降低廣告張貼在五分車上的廣告效益，縣府倘若又要維持五分車懷舊氛圍，又要彰顯廣告效益，並不容易，實在是兩難。

蕭至惠建議，如果真的要宣傳嘉義縣在地優質好物好店，可以考慮在五分車上下車且人潮眾多的周邊，置入廣告，同樣可以收到廣告效益。

看到台糖五分車廂被貼上廣告看板，網友十分無言。圖／翻攝臉書
看到台糖五分車廂被貼上廣告看板，網友十分無言。圖／翻攝臉書
看到台糖五分車廂被貼上廣告看板，網友批評毫無美感。圖／翻攝畫面
看到台糖五分車廂被貼上廣告看板，網友批評毫無美感。圖／翻攝畫面

五分車 廣告 鐵道迷

延伸閱讀

台糖豬肉驗出瘦肉精 鄭文燦堅稱台中實驗室汙染

吃鍋還是吃豆腐？鄭文燦邀吃酸菜白肉鍋 盧秀燕反出招「來台中吃鍋」

【重磅快評】邀盧秀燕吃鍋 鄭文燦真是吃豆腐高手

民眾黨立委張啟楷布樁嘉義基層 協助台積電落腳嘉科

相關新聞

台糖五分車變廣告看板？ 鐵道迷質疑：這算行銷嗎

為打造觀光，嘉義將古早糖廠採收甘蔗車五分車重啟運行，讓民眾回味以往的採蔗田園風光，串連周邊景點帶動觀光，也吸引鐵道迷朝聖...

關子嶺山坡地疑不當開發？ 水利局：地主合法申請種果樹

網路日來有人披露台南白河關子嶺紫雲殿後方山坡地有不法開發情形，甚至傳言要蓋宗教場地，台南市政府水利局上午表示，地主是合法...

台江百棵家族樹說拓墾故事 倡議口述家族史 加入公民史學運動

一百棵家族樹，一百則台江移民故事，台南市台江老中青少4代共筆參與台江建庄2百年「家族樹」故事特展，此特展正在台江文化中心...

台南鹽水、鹿耳門鬧元宵 一夜垃圾近50公噸

前晚元宵夜，台南鹽水蜂炮及安南區鹿耳門聖母廟高空焰火秀，湧入大批人潮體驗蜂炮「槍林彈雨」快感及欣賞璀璨焰火，經一夜激情，...

烏紅帽呼請 五股開台尊王過爐

橫跨雲嘉地區雲林四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤與嘉縣溪口等五股13庄的民俗文化資產「五股開台尊王國姓公過爐」，昨清晨由雲林...

風鈴木大爆發 嘉義八掌溪畔成金黃大道

近期白天氣溫升高，嘉義市黃花風鈴木花大爆發，軍輝橋旁八掌溪河畔的風鈴木已盛開，市府表示，花況預計維持到下周，大約3月中旬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。