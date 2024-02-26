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關子嶺山坡地疑不當開發？ 水利局：地主合法申請種果樹

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南白河關子嶺紫雲殿後方山坡地傳出不法開發，水利局上午表示，地主是合法申請，後續也會監控要求地主落實水土保持設施。圖／水利局提供
台南白河關子嶺紫雲殿後方山坡地傳出不法開發，水利局上午表示，地主是合法申請，後續也會監控要求地主落實水土保持設施。圖／水利局提供

網路日來有人披露台南白河關子嶺紫雲殿後方山坡地有不法開發情形，甚至傳言要蓋宗教場地，台南市政府水利局上午表示，地主是合法申請將原有檳榔樹砍除將改種果樹，後續也會監控要求地主落實水土保持設施。

水利局上午發布新聞稿指出，該案址位於白河區關子嶺段山坡地，土地權屬及使用地類別為私有農牧用地，地主於去年11月1日申請「新建農業資材室簡易水土保持申報書」，經審查符合「水土保持法」規定，並於11月23日核定在案，施工期程自今年2月17日起至明年2月17日止共1年，係屬合法申請開發案，並非要興建宗教場域。

水利局說，現地原先為種植檳榔樹，業者剷除後將種植其他果樹及施設農業資材室，尚符合農地農用，水利局將於施工期間依據核定計畫內容及「水土保持技術規範」規定加強監督水土保持處理及維護情形，要求施設水土保持設施，確保土地合理利用下，能兼顧水土資源保育、涵養水源，以減免坡地災害情形發生。

台南市長黃偉哲也表示，山坡地管理是市府相當重視，為有效遏止不肖人士違法開發山坡地，除採用衛星影像變異點判釋比對疑似違規資訊外，亦不定時派員巡視山坡地有無不法開發情形。

此外，針對合法申請開發案件，亦於施工中及完工階段，要求水利局同仁邀集專家學者加強監督檢查，使山坡地能合理利用並兼顧水土保育、防災及減災功效。

台南白河關子嶺紫雲殿後方山坡地傳出不法開發，水利局上午表示，地主是合法申請，後續也會監控要求地主落實水土保持設施。圖／水利局提供
台南白河關子嶺紫雲殿後方山坡地傳出不法開發，水利局上午表示，地主是合法申請，後續也會監控要求地主落實水土保持設施。圖／水利局提供

水利局 關子嶺

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