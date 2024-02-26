台南鹽水、鹿耳門鬧元宵 一夜垃圾近50公噸

前晚元宵夜，台南鹽水蜂炮及安南區鹿耳門聖母廟高空焰火秀，湧入大批人潮體驗蜂炮「槍林彈雨」快感及欣賞璀璨焰火，經一夜激情，留下大量炮屑及垃圾。環保局昨天調派300名清潔人員及車輛機具進駐熱區清理，也有居民拿起掃把幫忙，共清出近50公噸垃圾。

今年鹽水蜂炮遶境活動是疫後規模最大，逾400座炮城分2天施放，其中7成集中元宵夜施放。除了遶境沿途蜂炮此起彼落，鹽水國中操場集中施放區，高空焰火齊發，4座各60萬支蜂炮城先後炸射，遊客驚呼連連，活動結束後也留下不少炮屑與垃圾。

環保局指出，今年鹽水蜂炮擴大規模，參與人數也較往年更熱絡，昨天調派鹽水及鄰近11區的清潔隊，出動好幾輛垃圾車、回收車、掃街車、洗街車、水車及山貓等，在最短時間內清理炮屑和垃圾，不少居民也拿起掃把協助清理，至昨上午10時多共清出28公噸多垃圾，恢復鹽水小鎮乾淨面貌。

環保局表示，去年鹽水蜂炮活動後清理出23公噸的炮屑與垃圾，今年規模較大，23日活動後清出6公噸，元宵夜後又清出28公噸，兩天共34公噸垃圾。

另外，鹿耳門聖母廟元宵夜高空焰火活動，數萬發焰火、12座炮城連炸2小時，湧入大量人潮觀賞、拍照，活動結束後也留下許多垃圾與炮屑，安南區清潔隊昨清晨調派120名清潔人員和12輛機具清理環境，共清理出21公噸餘垃圾。

有清潔隊員說，蜂炮以沖天炮居多，有些掉落在人行道磚頭間細縫，有些因地上有水沾附在地上，也無法掃，只能用撿的或是用夾子夾，增加清除難度。鹽水區隊陳姓隊員表示，今年鹽水蜂炮比往年更加熱鬧，要清運的炮屑、炮枝及垃圾明顯增加。