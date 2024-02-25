16國際城市參加台灣燈會 黃偉哲招手強化交流與合作

台灣燈會昨登場，台南市長黃偉哲今接見來台南出席「2024台灣燈會」開幕式的16個國際城市訪團，大家歡聚一堂，彼此交流、場面熱絡，黃市長對於外賓以行動支持台南，致上最誠摯謝意。黃指下半年有台日交流高峰會、文博會、台灣設計展、南瀛國際民俗藝術節等登場，希望到時候能再度來訪。

黃偉哲也期盼未來持續透過城市間在文化、教育、體育、產業、農產、美食的交流與合作，讓雙方市民間能藉由彼此瞭解並增進友誼。黃指出，昨晚啟燈儀式吸引約85萬人，希望藉著燈會活動分享傳統文化與節慶的喜悅。

日本山口縣村岡嗣政知事代表日本13個城市訪問團致詞，他感謝今年元旦，能登半島的地震收到來自台灣的眾多資源，並希望未來與台南有更多文化、歷史、運動等各方面交流，大家一起往前邁進。

美國的加州托倫斯市長陳光豪長說，此次特地戴了上次來訪時收到的台南蘭花領帶，也帶了托倫斯市府團隊來到台南。除了岳父是台南人，也有許多親戚在台南，跟台南淵源很深，很榮幸來台南體驗多元的文化特色。他說，燈會不僅點亮了星空的夜晚，也燃起了人與人間的互動往來，深深祝賀台南400年。

美國加州西科紋納市長吳桐淮表示，西科紋納市去年也剛慶祝100年，但相較於台南的400年，就像是小嬰兒一般，尤其台南是民主鬥士的發源地，未來有很多可交流地方，也希望向西科紋納市民介紹台南古都文化之美。

甫與台南簽署為友誼市的韓國慶州市長朱洛榮說，台南與慶州有許多相似處，慶州是韓國最古老的城市，台南也是台灣最古老的城市。身為台南第51個締盟城市，很開心藉此機會見到與台南的共同朋友「日光市」，一起祝賀台南400及台灣燈會圓滿成功。

參與今日聯合拜會貴賓共計有16個城市訪問團，多為台南締盟城市，或為長年與台南友好互動的城市，包括日本山口縣、仙台市、日光市、富士宮市、弘前市、山形市、京都市、土浦市、那珂市、前橋市、水上町、青森縣、本庄市，美國加州的托倫斯市與西柯紋納市，以及韓國慶州市，黃市長於會場逐一與各訪團代表互贈禮品、致意寒暄，為城市友誼增溫。