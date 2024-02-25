入夜炸到清晨 鹽水蜂炮今晨5點落幕歷年之最

台南鹽水蜂炮歷經一夜激情，今晨5點許燃放最後一座大型炮城落幕，相較往年都是在凌晨1點許，今年是入夜狂炸到清晨，歷年來最晚。至於受傷人數88人，幸都是小傷未送醫。

今年鹽水蜂炮因規模是疫情後最大，事前就有不少人研判，今年蜂炮結束時間會往後延，接連原安排在鹽水國中的蜂炮集中施放區，也由向來晚上9點改為9點半。

昨入夜進入最高潮，估計400座炮城中有7成昨晚點燃，遊客更是一波接一波擠滿鹽水小鎮。鹽水武廟遶境隊伍昨晚分5條路線「收炮」，沿途各炮城推出狂炸，不過也因人數太多遶境時間順延，往年都是6點半至7點出發，昨晚近7點20分巨大炮城點燃，出發過程中因商家熱情遶境陣頭也一再順延。

據知，往年鹽水蜂炮最後燃放的大炮城大都是在南門路的福南宮，通常約在凌晨1點許落幕，疫情期間甚至更早，今年最後一座大炮城燃放依舊是南門路上連鎖檳榔商「紅牌檳榔」金虎將軍炮城，炮城長48尺、高6米，炮架共有24座，估計近百萬支蜂炮，直到今晨5點許才落幕，部分陣頭雖私下直言累癱。

至於蜂炮受傷人數，根據衛生局資料顯示，截至今晨2點共有88人，包括燒燙傷47人、撕裂/擦傷29人、眼睛異物侵入10人、耳鳴1人、左右眼被煙火光閃到1人，幸檢傷後都是小傷，未進一步送醫。

武廟主委翁再進表示，之前蜂炮會議上就掌握今年時間會較往年晚，炮城綁好一定要燃放，但商家熱情大家都為鹽水蜂炮好，尤其今年情況特殊，相互體諒最重要，後續再來溝通如何更掌握時間，讓鹽水蜂炮文化更精進。