台灣燈會光華高中高、國中部勇奪雙燈王 校友搶下社會組燈王

2024台灣燈會高鐵燈區昨啟燈，在競賽部分，台南市光華高中配合龍年的「龍耀府城」主題，擊敗眾多團隊，勇奪高中職組燈王，校國中部則以「快樂龍」為主題，活潑的造型與配色，也拿下國中組「燈王」。另畢業校友所組成的華美工作室，則以「祥獅戲子」主題參加社會組競賽，也獲得燈王殊榮。

光華高中多媒體設計科主任王莉瑛表示，學生與校友獲獎，再次驗證該校多媒體設計科師生在花燈創作作領域的龐大能量，今年再次獲獎，也是光華高中參加全國花燈賽以來高中組連霸4年、國中組連霸3年，共獲10屆燈王，全校師生與有榮焉。

光華高中花燈製作團隊2006年成軍，由多媒體設計科前主任王耀騰指導，利用社團活動時間設計與創作。王耀騰表示，花燈製作需要全心投入，製作過程相當耗時與艱辛，學生常常需要利用假日及晚上趕製，所幸有學校與家長的全力支持和配合，才能拿到好成績。本次燈王作品製作者之一的陳嬿羽表示，在花燈製作團隊中學習到繪圖技法(圖像設計)、骨架製作(焊接)、色彩配置(花布配置)、電子配線、組裝等，不但融入設計專業課程，還能跨領域整合其他機電專業技術，有如業界實習，收穫良多。

多媒體設計科主任王莉瑛說，今年燈會由台南舉辦，學校師生都希望能代表地主留下最重要的獎項，在過年之前，所有團隊師生都犧牲假期，全力投入，希望能有好的成績。

校長張敬川表示，光華高中是國內各項大型燈會中的常勝軍，連同今年，已連續4年在臺灣燈會榮獲高中組、國中組雙燈王。今年台北燈節該校派出2組作品參賽，分獲特優與優等，成績亮眼。期待全國所有民眾都能在燈會期間，前往台南高鐵展區，一覽該校創作的成果。