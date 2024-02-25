嘉市260人爭搶幸運金元寶 連7聖筊搏得頭獎

今年春節大樂透頭獎金額1.17億元共開出2注，當中1注落在嘉義一八八投注站，投注站聲稱，是從關廂境廟土地公處請回元寶帶來好運；昨天下午廟方舉行擲筊搶金元寶活動，有261名信眾慕名而來，歷經2個多小時，最後由周小姐以連續7個聖筊獲1錢重純金元寶，滿心歡喜企盼帶來財運亨通。

開出大獎後的一八八投注站連日以來吸引不少民眾前來投注，都希望能沾染好運、大獎降臨；投注站郭姓闆娘表示，開獎前幾天到關廂境廟拜土地公，擲聖筊將元寶請回家供奉，認為是元寶帶來的財運，生意興隆。也因此關廂境廟土地公金元寶名氣不逕而走。

關廂境廟主委也是文化里長陳淑娥說，廟方每年在元宵節都會辦擲筊搶金元寶活動，如今邁入第７年，信眾要連續獲得3聖筊後才有資格參加，今年人數勝於以往，最後有261人取得參賽資格。