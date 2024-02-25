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嘉市260人爭搶幸運金元寶 連7聖筊搏得頭獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
經過一番擲筊競爭，1、2名獲勝者合影留念，右三為嘉義市關廂境廟主委也是文化里長陳淑娥。圖／陳淑娥提供
經過一番擲筊競爭，1、2名獲勝者合影留念，右三為嘉義市關廂境廟主委也是文化里長陳淑娥。圖／陳淑娥提供

今年春節大樂透頭獎金額1.17億元共開出2注，當中1注落在嘉義一八八投注站，投注站聲稱，是從關廂境廟土地公處請回元寶帶來好運；昨天下午廟方舉行擲筊搶金元寶活動，有261名信眾慕名而來，歷經2個多小時，最後由周小姐以連續7個聖筊獲1錢重純金元寶，滿心歡喜企盼帶來財運亨通。

開出大獎後的一八八投注站連日以來吸引不少民眾前來投注，都希望能沾染好運、大獎降臨；投注站郭姓闆娘表示，開獎前幾天到關廂境廟拜土地公，擲聖筊將元寶請回家供奉，認為是元寶帶來的財運，生意興隆。也因此關廂境廟土地公金元寶名氣不逕而走。

關廂境廟主委也是文化里長陳淑娥說，廟方每年在元宵節都會辦擲筊搶金元寶活動，如今邁入第７年，信眾要連續獲得3聖筊後才有資格參加，今年人數勝於以往，最後有261人取得參賽資格。

昨天元宵節下午2點半開始進行擲筊活動，2個多小時後確認是以連續7聖筊的周小姐獲得1錢金元寶。第2名有8人獲金發財元寶。

獲獎名單。圖／陳淑娥提供
獲獎名單。圖／陳淑娥提供
取得決賽資格信眾於元宵節擲筊決勝負。圖／陳淑娥提供
取得決賽資格信眾於元宵節擲筊決勝負。圖／陳淑娥提供
今年擲筊搶金元寶活動有261人取得決賽資格。圖／陳淑娥提供
今年擲筊搶金元寶活動有261人取得決賽資格。圖／陳淑娥提供

元宵節 土地公 財運

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