南市溪北新住民學習中心喬遷公誠國小 今揭牌啟用

台南市溪北新住民學習中心由原來東山國小遷往新營區公誠國小，今上午揭牌啟用，提供溪北地區新住民更友善學習環境。

揭牌典禮由公誠國小古箏社團及新二代迎賓舞表演開啟序幕，南市家庭教育中心主任張冰嫈表示，溪北新住民學習中心從原駐點東山國小遷移到公誠國小，將因交通便利性吸引更多新住民學習，而東山國小新住民教育業務行政經驗，亦將成為公誠國小強而有力後盾。

教育局副局長吳國珉、市議員蔡育輝、沈家鳳、移民署南市第二服務站及新營地區多名國中小學校長與會。新向陽協會理事長阮氏映月表示，新營區新住民及其子女學生人數皆為大新營區(新營、鹽水及柳營)之冠，公誠國小鄰近新營火車站，姊妹們節省轉乘時間，近期已有許多姊妹表示願意擔任區域聯絡人。

教育局長鄭新輝表示，將新住民學習中心設置在校園，既可活化校園空間，更便利新住民及其家庭就近學習及參與多元文化及家庭教育學習活動。公誠國小校長蕭敏華也表示，新住民學習中心設立於公誠國小，不僅提供新住民家庭教育專業諮詢與服務，也同時嘉惠學校眾多家長，兼具多元文化特色優質學習場域。