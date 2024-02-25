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一夜激情 鹽水蜂炮及鹿耳門焰火秀清出近50噸垃圾

聯合報／ 記者謝進盛鄭惠仁／台南即時報導
鹽水蜂炮落幕，台南市環保局清潔隊人員進駐清出大量垃圾，讓市容儘速恢復。圖／環保局提供
鹽水蜂炮落幕，台南市環保局清潔隊人員進駐清出大量垃圾，讓市容儘速恢復。圖／環保局提供

經過一夜激情，台南鹽水蜂炮及安南區鹿耳門聖母廟高空焰火秀遺留大量炮屑及垃圾，台南市政府環保局今晨調派逾300名清潔人員及車輛機具清運，今上午10點已清出49公噸，不少鄉親感謝辛苦付出。

鹽水蜂炮今年沒疫情紛擾且又遇到假日，遊客暴增，垃圾量也驚人，環保局除在地鹽水區隊，調度鄰近11區隊(白河、下營、柳營、學甲、後壁、東山、麻豆、新營、六甲、官田及佳里)支援，更出動好幾台垃圾車、回收車、掃街車、洗街車、水車及山貓等，用最高效率在最短時間內清理炮屑和垃圾，今上午10點許，已清出28公噸垃圾，鹽水對外主要道路都已恢復昔日乾淨市容。

隊員全心投入、認真清掃畫面，不少住戶誇讚有加，還有人自發性拿起自家掃把幫忙。

鹽水區隊陳姓隊員表示，今年鹽水蜂炮相比往年更加熱鬧，但要清運炮屑、炮枝及垃圾明顯增加，隊員們齊心協力恢復環境，看到恢復乾淨市容很有成就感。

而對於鹿耳門聖母廟高空焰火後的炮屑及垃圾，安南區清潔隊調派約120名工作人員和12台機具，除活動舉辦前先進行環境清理工作，今清晨6點進場清理，截至上午10點已清出21公噸垃圾。

市長黃偉哲感謝清潔隊員辛勞，面對今年蜂炮活動擴大挑戰，高效率地完成後勤工作。

環保局長許仁澤說明，為確保蜂炮活動順利進行，環保局活動前推演清潔範圍，估算所需人力和工作路線，並要求鹽水區隊加強對活動範圍環境維護，今年共有12區隊參與善後環境清理工作，感謝在地及鄰近區隊投入，迅速恢復清潔。

鹽水蜂炮落幕，台南市環保局清潔隊人員進駐清出大量垃圾，讓市容儘速恢復。圖／環保局提供
鹽水蜂炮落幕，台南市環保局清潔隊人員進駐清出大量垃圾，讓市容儘速恢復。圖／環保局提供

鹽水蜂炮

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