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鐵道轉車台遺構 重現嘉市

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市鐵路高架化工程在新火車站站體工區，發現日治時期轉車台遺構，市府將開文資審議會。圖／嘉市文化局提供
嘉義市鐵路高架化工程在新火車站站體工區，發現日治時期轉車台遺構，市府將開文資審議會。圖／嘉市文化局提供

嘉義市鐵路高架化工程施工進度逾一半，鐵道局去年在後火車站工區，發現疑似遺構文物，嘉市文化局請文資委員、專家會勘認定是日治時期鐵道轉車台遺構，見證當年台鐵、糖鐵、林鐵3鐵共構鐵道文化興盛期，文史工作者呼籲嚴謹保存。市府表示，29日開文資委員會審議，目前高架工程持續進行。

鐵道局中部工程分局說，轉車台位在新建高架車站位址，並未涉及工區，待市府確定文資遺構處理方式，才能整體評估對車站進度的影響。

議員黃敏修說，遺構該處是新車站主體，如何兼顧工程開發與遺構保存，須相關單位討論；長期關注地方文史建築師陳世岸說，台南鐵路地下化發現日治時期轉車台遺構，部分被移置，轉車台文物具保存價值，嘉市鐵高工程也發現類似遺構，應依文資法嚴謹評估保存。

文化局表示，去年2月18日鐵道局在嘉市轉運中心附近進行管線試掘，挖到疑似鐵路設施遺構，現勘後請工程單位後續先以考古發掘清理，記錄彙整與新火車站站體配置及工程範圍套繪圖面，後續鐵道局將完成考古發掘報告書，以及保存可行性評估報告。

文化局也指出，已完成轉車台文資價值評估與審議前勘查，委員認定該轉車台具有文資價值，建議提送審議會，將「轉車台遺構」納入嘉義火車站古蹟範圍。

文化局 火車站 鐵道

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