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雲林長青食堂 不共餐就取消補助？

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣長青食堂。圖／本報資料照片
雲林縣長青食堂。圖／本報資料照片

雲林縣政府補助開辦長青食堂累計169處，頗受好評，最近卻傳出有的長輩想取餐回家，被告知如果多次無故未到食堂，恐取消補助，引發不滿；對此縣府表示，長青食堂本意是鼓勵長輩透過共餐，促進社會互動、延緩老化，但若身體不適或特殊原因仍可申請送餐，並沒硬性規定。

縣府社會處長林文志說，若長輩身體不適或有特殊狀況，都可申請送餐保有彈性空間，但各食堂送餐名額規定不可超過10%。

縣府補助65歲以上長者每餐30元，中、低收入戶則60元來設置長青食堂，全縣已169處，用餐人數逾1.5萬人，近日傳出縣府要求落實共餐，若長輩未到食堂多次，恐取消補助資格。部分長輩認為，共餐有感染傳染病風險，希望能取餐或送餐在家食用。

「長青食堂不是便當店！」林文志指出，設置就是要鼓勵長輩增進社會互動，不希望被當成便當店買完就走，因現在用餐的人數多，審計室多次要求落實查核，縣府目前以輔導方式鼓勵長輩到食堂共餐，但沒有以例如簽到等任何硬性規定。

縣長張麗善喊話，長青食堂是鼓勵大家都走出來，一起享受用餐的樂趣。社會處副處長陳怡君說，疫情後有一些聲音希望可以拿回家吃，這段時間一直積極的輔導，希望大家回歸到疫情之前共餐的習慣。

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