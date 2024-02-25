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嘉義蒜頭台糖五分車裝乾冰 仿蒸氣吸睛

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉義縣蒜頭糖廠五分車火車頭，裝上觀光工廠冷研探索館產製的乾冰，昨天在糖廠車站亮相首航。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣蒜頭糖廠五分車火車頭，裝上觀光工廠冷研探索館產製的乾冰，昨天在糖廠車站亮相首航。記者呂慧瑜／攝影

為推動嘉義縣蒜頭糖廠五分車觀光，大嘉義觀光工廠暨文化產業發展協會與台糖公司合作，在五分車火車頭裝上冷研碳索館產製的乾冰，昨天在糖廠車站亮相首航，火車鳴笛噴出蒸氣吸引目光，遊客直呼「升級成乾冰蒸汽火車」。縣長翁章梁說，五分車行駛從嘉義高鐵到故宮南院等沿線，將成很夯旅遊路線。

大嘉義觀光工廠協會理事長洪笙凱說，立委蔡易餘日前發想將縣內觀光工廠與五分車結合，希望藉由彼此的行銷，一起向前推進觀光，這次由10多間觀光工廠和台糖合作，車廂外也加入每間觀光工廠的行銷文宣。

「這蒸氣是絕對沒有汙染！」蔡易餘說，蒸汽火車是許多鄉親小時候的回憶，將五分車做成蒸汽火車的模樣，採用乾冰煙霧還原意象，將盡速完工啟用，另，五分車列車現加設1節餐車廂，未來遊客能在車上邊吃觀光工廠美食、邊欣賞沿途田園美景。

縣長翁章梁試乘指出「太有創意了」，五分車一定會成功，因將新建華泰名品城Outlet，現要累積觀光量能，隨著嘉義的發展漸漸整體帶動起來。

五分車 嘉義 觀光工廠

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