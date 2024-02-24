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台灣燈會主燈「龍來台灣」啟燈 20萬旅客手機如群星點綴

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台灣燈會主燈「龍來台灣」今晚啟燈，3分多鐘的展演，讓民眾如癡如醉。記者劉學聖／攝影
台灣燈會主燈「龍來台灣」今晚啟燈，3分多鐘的展演，讓民眾如癡如醉。記者劉學聖／攝影

台灣燈會高鐵燈區今晚7點啟燈，現場湧入遊客匯集在主燈前，一睹主燈「龍來台灣」風采，3分多鐘的主燈展演讓遊客大飽眼福，大喊「還要來看」。

第35屆台灣燈會暌違16年重返台南，以「龍躍台南」為主題，在「高鐵燈區」和「安平燈區」綻放精彩，同時點亮台南400年的文化底蘊。

啟燈典禮前主舞動從下午便有來自國內外精彩表演，讓民眾駐足欣賞。晚間7點典禮開始迎來最高潮，民眾湧入在主燈前，準備一睹22公尺高主燈「龍來台灣」魅力。

蔡英文總統啟燈前致詞表示，台灣燈會從2001年開始到各縣市舉辦，暌違16年在台南建城400年的時刻，再一次來到台南舉辦，可說是意義非凡。這段時間已經看到在中央和地方的合作之下，台灣燈會不只是國人每年期待的盛會，也是台灣觀光的一大招牌，吸引了許多的外國朋友。

蔡總統指出，今年燈會以「龍躍台南」為主，規畫兩大燈區，呈現台南深厚文化底蘊。高鐵燈區鄰近沙崙智慧科學城，象徵著台南的科技和未來。特別是這次燈會結合了500架無人機的表演，全部是由台南的團隊規畫執行，不僅呈現在地文化的故事，也展現台灣無人機產業的深厚實力。

蔡總統還說，今年台灣國際蘭展首次跟世界蘭展舉辦，展期都到3月10日，邀請親朋好友一起來台南賞花看燈。

7點14分左右揭開序幕，為時3分多鐘的主燈展演，配合著知名作曲家林佳瑩譜曲「龍耀樂章」，以銅管、打擊樂、豎琴加上琵琶跟二胡，營造的音樂效果，在搭配主燈自主旋轉，龍的左右前臂微微擺動。

隨著啟燈倒數計時，超過20萬名遊客幾乎拿手機，邊拍邊倒數。3分鐘主燈展演時，主燈下民眾手上手機如群星點綴主燈，遲遲不肯放下，有的民眾邊看邊說，專程而來「值得了！」

台灣燈會主燈「龍來台灣」今晚啟燈，蔡英文總統、行政院長陳建仁主持啟燈典禮。記者劉學聖／攝影
台灣燈會主燈「龍來台灣」今晚啟燈，蔡英文總統、行政院長陳建仁主持啟燈典禮。記者劉學聖／攝影
啟燈典禮前不少民眾聚集在主燈前，準備觀賞展演。記者李文德／攝影
啟燈典禮前不少民眾聚集在主燈前，準備觀賞展演。記者李文德／攝影

台南 台灣燈會

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