影／荷蘭光刻機大廠艾司摩爾參與台灣燈會 慶台荷交流400年

荷蘭半導體微影技術光刻機製造廠商艾司摩爾（ASML）參與台灣燈會，今天起到3月10日在大台南會展中心東側展出荷蘭當代藝術家吉斯·范·邦（Gijs van Bon）與ASML工程師共同創作、結合藝術及光學的「光點之舞」（Drop of Light）裝置藝術作品，免費參觀。

艾司摩爾表示，Gijs van Bon以燈光藝術抽象動態藝術裝置聞名，ASML長期鼓勵員工與在地社區有更多互動連結，同時也相信文化是創造連結無形力量，從先前引進荷蘭梵谷博物館共同設計的「光學藝術課程」，到今年擴大從荷蘭引進融合科學與現代藝術，並與台灣年度最大燈會結合，讓民眾一同看見科技有趣與無限可能。

ASML台灣與東南亞區總經理陳文光表示，ASML今年成立40周年，也是台南建城400年。台南除了是ASML在台灣的最大基地，更是在全球目前最大的極紫外光設備（EUV）安裝基地。一直以來我們都鼓勵員工與在地社會有更多的互動與連結。

艾司摩爾表示，「光點之舞」以獨步全球的EUV微影技術為設計概念，將光投射在快速滴落的液態螢光液上，創造出引人入勝的圖像設計，要確保每滴落下的螢光液都能夠被光擊中，透過工程師精密測量設計，讓控制螢光液的閥門都能夠精準開啟和關閉，確保藝術作品的每個細節都能如期呈現。此裝置藝術更採用環保材質液態螢光液，每次演出落下的液滴都回收至容器並重複使用。