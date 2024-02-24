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影／荷蘭光刻機大廠艾司摩爾參與台灣燈會 慶台荷交流400年

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
荷蘭光刻機大廠艾司摩爾參與台灣燈會，展出荷蘭當代藝術家吉斯·范·邦與工程師共同創作、結合藝術及光學的「光點之舞」（Drop of Light）裝置藝術。記者周宗禎／攝影
荷蘭光刻機大廠艾司摩爾參與台灣燈會，展出荷蘭當代藝術家吉斯·范·邦與工程師共同創作、結合藝術及光學的「光點之舞」（Drop of Light）裝置藝術。記者周宗禎／攝影

荷蘭半導體微影技術光刻機製造廠商艾司摩爾（ASML）參與台灣燈會，今天起到3月10日在大台南會展中心東側展出荷蘭當代藝術家吉斯·范·邦（Gijs van Bon）與ASML工程師共同創作、結合藝術及光學的「光點之舞」（Drop of Light）裝置藝術作品，免費參觀。

艾司摩爾表示，Gijs van Bon以燈光藝術抽象動態藝術裝置聞名，ASML長期鼓勵員工與在地社區有更多互動連結，同時也相信文化是創造連結無形力量，從先前引進荷蘭梵谷博物館共同設計的「光學藝術課程」，到今年擴大從荷蘭引進融合科學與現代藝術，並與台灣年度最大燈會結合，讓民眾一同看見科技有趣與無限可能。

ASML台灣與東南亞區總經理陳文光表示，ASML今年成立40周年，也是台南建城400年。台南除了是ASML在台灣的最大基地，更是在全球目前最大的極紫外光設備（EUV）安裝基地。一直以來我們都鼓勵員工與在地社會有更多的互動與連結。

艾司摩爾表示，「光點之舞」以獨步全球的EUV微影技術為設計概念，將光投射在快速滴落的液態螢光液上，創造出引人入勝的圖像設計，要確保每滴落下的螢光液都能夠被光擊中，透過工程師精密測量設計，讓控制螢光液的閥門都能夠精準開啟和關閉，確保藝術作品的每個細節都能如期呈現。此裝置藝術更採用環保材質液態螢光液，每次演出落下的液滴都回收至容器並重複使用。

ASML亞洲企業溝通總監羅凱琳表示，今年ASML成立40年，也是台荷交流400年，「我們相信深耕在地的力量能夠讓我們更加茁壯」。由台灣ASML贊助荷蘭當代藝術組織 iii（Instrument Inventors Initiative）首度將「光點之舞」移展至台南燈會，期盼帶給觀賞燈會民眾結合雕塑、動畫、藝術、科學和數學的魔法般奇幻之旅。ASML更召集超過100 員工參與，接受完整訓練課程，現場擔任接待與解說，用行動回饋當地。

荷蘭光刻機大廠艾司摩爾參與台灣燈會，展出荷蘭當代藝術家吉斯·范·邦與工程師共同創作、結合藝術及光學的「光點之舞」（Drop of Light）裝置藝術。圖／艾司摩爾提供
荷蘭光刻機大廠艾司摩爾參與台灣燈會，展出荷蘭當代藝術家吉斯·范·邦與工程師共同創作、結合藝術及光學的「光點之舞」（Drop of Light）裝置藝術。圖／艾司摩爾提供
荷蘭光刻機大廠艾司摩爾參與台灣燈會，展出荷蘭當代藝術家吉斯·范·邦與工程師共同創作、結合藝術及光學的「光點之舞」（Drop of Light）裝置藝術。記者周宗禎／攝影
荷蘭光刻機大廠艾司摩爾參與台灣燈會，展出荷蘭當代藝術家吉斯·范·邦與工程師共同創作、結合藝術及光學的「光點之舞」（Drop of Light）裝置藝術。記者周宗禎／攝影

台灣燈會 荷蘭

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