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最忌諱的不是「4」！華麗計程車行作者談幕後故事 曝運將最怕2數字

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2024臺灣文學巡禮講座」首場，《華麗計程車》作者陳俊文（左）與洪雅書房主人余國信（中）、作家鄭順聰（右），對談改編電視劇幕後有趣感人故事。記者魯永明／攝影
2024臺灣文學巡禮講座」首場，《華麗計程車》作者陳俊文（左）與洪雅書房主人余國信（中）、作家鄭順聰（右），對談改編電視劇幕後有趣感人故事。記者魯永明／攝影

職人家庭台劇「華麗計程車行」改編嘉義故事，18日首播2集創高收視率，原著作者陳俊文下午在嘉義市洪雅書房，與好友、作家鄭順聰、書房主人余國信對談，分享幕後有趣感人故事，陳俊文說，運將禁忌數字不是「4」，是「0、3」，因為運將不怕4（死諧音）、怕3「慘諧音」，也怕「0」（什麼都沒有），最喜歡數字多（有往上爬象徵）。

由勇源基金會主辦、聯合文學基金會規畫執行，洪雅書房協辦「2024臺灣文學巡禮講座」首場，下午2點在洪雅書房舉辦，以「華麗演出-臨演任務幕後花絮」暢談《華麗計程車》，作者陳俊文與洪雅主人余國信、作家鄭順聰，暢談改編電視劇幕後有趣感人故事，聯合文學總編輯周昭翡、總經理李文吉等出席。

陳俊文與妻子都是國中教師，陳俊文當教師前開計程車，大學數學系畢業教國中數學，卻寫散文出書，還被拍成影集，陳俊文說，父親經營2家車行取名「華麗」、「麗華」，當時戒嚴時期，車行名稱有中華民國的「華」字，容易取得證照。

陳俊文說，車行運將有1成女性，有名女運將綽號「馬母」，常開快車「衝兵仔」，載嘉縣水上鄉陸軍中庄營區放假阿兵哥，往返嘉義車站，最多曾載13名阿兵哥，後座打平載3人，中間坐6人，每人收費50元，有阿兵哥嚇得不敢坐。2名男女臨時演員到場分享當酒保、路人臨演趣事。

元宵佳節，座談會結束，讀者粉絲獻花給陳俊文與母親華麗計程車行董娘丁靜慧、周昭翡與母親，演員黃冠智母親也獻花陳俊文，大家開心合影，有如「華麗計程車文學大家族團圓」，聽眾買書請陳俊文簽名，場面熱鬧溫馨。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

《華麗計程車》作者陳俊文分享改編電視劇幕後有趣感人故事。記者魯永明／攝影
《華麗計程車》作者陳俊文分享改編電視劇幕後有趣感人故事。記者魯永明／攝影
2024臺灣文學巡禮講座」首場，《華麗計程車》作者陳俊文（左）與洪雅書房主人余國信（左二）、作家鄭順聰（右二），談改編電視劇幕後有趣感人故事，聯合文學總編輯周昭翡（右）主持。記者魯永明／攝影
2024臺灣文學巡禮講座」首場，《華麗計程車》作者陳俊文（左）與洪雅書房主人余國信（左二）、作家鄭順聰（右二），談改編電視劇幕後有趣感人故事，聯合文學總編輯周昭翡（右）主持。記者魯永明／攝影
2024臺灣文學巡禮講座首場，《華麗計程車》作者陳俊文與洪雅書房主人余國信、作家鄭順聰，對談改編電視劇幕後有趣感人故事，結束，有名女國中生由母親陪同分享觀看影集感受。記者魯永明／攝影
2024臺灣文學巡禮講座首場，《華麗計程車》作者陳俊文與洪雅書房主人余國信、作家鄭順聰，對談改編電視劇幕後有趣感人故事，結束，有名女國中生由母親陪同分享觀看影集感受。記者魯永明／攝影
座談會結束，讀者粉絲獻花給陳俊文與母親華麗計程車行董娘丁靜慧、周昭翡與母親，演員黃冠智母親也獻花陳俊文，大家開心合影，有如「華麗計程車文學大家族團圓」，場面熱鬧溫馨。記者魯永明／攝影
座談會結束，讀者粉絲獻花給陳俊文與母親華麗計程車行董娘丁靜慧、周昭翡與母親，演員黃冠智母親也獻花陳俊文，大家開心合影，有如「華麗計程車文學大家族團圓」，場面熱鬧溫馨。記者魯永明／攝影
《華麗計程車》作者陳俊文（左）與母親華麗計程車行董娘丁靜慧（右）。記者魯永明／攝影
《華麗計程車》作者陳俊文（左）與母親華麗計程車行董娘丁靜慧（右）。記者魯永明／攝影

教師 禁忌 計程車 運將

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