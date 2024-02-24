瘋台南鹽水蜂炮！人潮湧入街道成徒步區 重頭戲晚間登場

今天是元宵節，台南鹽水蜂炮進入第2天，神轎遶境隊伍「五路齊發」，沿途炮仗齊飛，中午過後遊客不斷湧入擠滿街道，整個小鎮都成了徒步區，下午廟埕廣場人潮越來越多，都等著晚間7點「開炮」，而主炮城60萬發的「祥龍獻瑞」，則預計9點30分開炸，將活動推到最高潮。

鹽水武廟主委翁再進說，昨天神轎兩條路線，繞行外圍及部分街區路線，今年炮城增加不少，神轎行進速度緩慢，直到24日凌晨2點才返回廟裡，且因人潮比往年增加，今天神轎遶境結束應該又是「跨日」，還有工作人員打趣，恐怕得到明天早上才能結束，剛好可以吃「豬頭飯」當早餐。

午後遶境路線回到街區，蜂炮分布將更為密集，路邊販售安全帽、手套、外套等裝備的攤販前出現排隊人龍，人手一組挑選裝備「上陣」，連外國人都慕名而來，店家表示，今年人潮比起疫情實在好太多，且又是周六，衝蜂炮完隔天還能休息，出遊意願更高，與去年40萬遊客數相比，應該可以突破50萬數字。