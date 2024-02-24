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台積電熊本廠今開幕 熊本熊竟也驚喜現身台灣燈會高鐵燈區

中央社／ 台南24日電
台積電日本熊本廠JASM於24日正式開幕，日本九州熊本縣高人氣吉祥物「熊本熊」（右）下午則是驚喜現身2024台灣燈會高鐵燈區，萌樣吸睛。（台南市政府提供）中央社
台積電日本熊本廠JASM於24日正式開幕，日本九州熊本縣高人氣吉祥物「熊本熊」（右）下午則是驚喜現身2024台灣燈會高鐵燈區，萌樣吸睛。（台南市政府提供）中央社

台積電日本熊本廠JASM今天開幕，熊本縣吉祥物「熊本熊」下午也在2024台灣燈會「高鐵燈區」快閃現身，台南市長黃偉哲透過臉書宣傳，邀請在場遊客捕捉驚喜。

2024台灣燈會「高鐵燈區」今晚點燈，黃偉哲中午在臉書發布「熊本熊」下午在燈區快閃現身訊息，共有3場，分別是科技溪林綠洲附近人行道快閃表演；綠能燈區i8服務台「熊本熊」與「魚頭君」的邂逅，及一起發送燈會限定燈籠「小龍包」；還有歸仁十八路踩街。

黃偉哲表示，非常高興從日本遠道而來「熊本熊」及台南吉祥物「魚頭君」一起發放元宵節小提燈，這是成功的城市及國民外交，希望未來日本和台南有更多國際文化交流。

此外，日本、荷蘭、菲律賓、台灣等18組團隊下午也在歸仁十八路踩街表演，為燈會暖身。由溪南寮興安宮金獅陣打頭陣，最後由佳里吉和堂八家將、八方傳統藝陣創新藝團、日本山形市花笠舞俑團、日本仙台市雀舞團、Open小將家族作為壓軸隊伍，展現台日友好情誼及傳統文化特色。

台灣燈會 快閃 日本 熊本熊

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