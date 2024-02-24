聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電熊本廠今開幕 熊本熊竟也驚喜現身台灣燈會高鐵燈區
台積電日本熊本廠JASM今天開幕，熊本縣吉祥物「熊本熊」下午也在2024台灣燈會「高鐵燈區」快閃現身，台南市長黃偉哲透過臉書宣傳，邀請在場遊客捕捉驚喜。
2024台灣燈會「高鐵燈區」今晚點燈，黃偉哲中午在臉書發布「熊本熊」下午在燈區快閃現身訊息，共有3場，分別是科技溪林綠洲附近人行道快閃表演；綠能燈區i8服務台「熊本熊」與「魚頭君」的邂逅，及一起發送燈會限定燈籠「小龍包」；還有歸仁十八路踩街。
黃偉哲表示，非常高興從日本遠道而來「熊本熊」及台南吉祥物「魚頭君」一起發放元宵節小提燈，這是成功的城市及國民外交，希望未來日本和台南有更多國際文化交流。
此外，日本、荷蘭、菲律賓、台灣等18組團隊下午也在歸仁十八路踩街表演，為燈會暖身。由溪南寮興安宮金獅陣打頭陣，最後由佳里吉和堂八家將、八方傳統藝陣創新藝團、日本山形市花笠舞俑團、日本仙台市雀舞團、Open小將家族作為壓軸隊伍，展現台日友好情誼及傳統文化特色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言