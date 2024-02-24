快訊

台積日本廠才開幕就醞釀蓋四座廠 跨出熊本落腳在哪？

評／政策買票選擇性兌現 退休軍公教情何以堪？

美中台博弈／外商投資雪崩 「觸頂的中國」是更危險還是更和平？

鹽水公所出版宗教手冊 詳介47間宗教團體特色

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
迎接台南400，鹽水區公所出版宗教手冊，詳介鹽水47間宗教團體特色。圖／鹽水區公所提供
迎接台南400，鹽水區公所出版宗教手冊，詳介鹽水47間宗教團體特色。圖／鹽水區公所提供

台南市鹽水區公所運用「台南400」標誌圖騰，出版「造訪諸神的家」宗教手冊，除反映鹽水地區豐富多元宗教文化。讓外界民眾認識台南、看見台南。

「造訪諸神的家」深入探索鹽水地區宗教文化，呈現鹽水47間立案宗教團體獨特故事及歷史軌跡，提供讀者探究鹽水地區宗教團體的文化底蘊，包括所信奉的主神、宗教廟宇的沿革、歷史背景，以及獨特的特色說明，更有詳盡介紹其工藝與珍藏品。

公所表示，透過閱覽，讀者將深入了解每個宗教團體信仰核心，及在鹽水社區中重要地位。從神聖宗教建築到傳承已久的祭祀儀式，每個宗教團體都有其獨特之處。

鹽水區長陳文琪說，這本手冊的出版，不僅是對鹽水地區宗教文化一次重要紀錄，更是對當地宗教活動一次全面呈現，向社會大眾展現鹽水地區獨特的宗教風貌

台南 標誌

延伸閱讀

鹽水蜂炮下午起交管 避免人潮擠...建議遊客提早前往

北台灣整天涼冷 元宵節後再2波冷氣團報到

看膩燈會了？台南「月津港燈節」如何贏80萬人氣搶賞燈？

關懷弱勢 台南鹽水新麗企業捐500床棉被

相關新聞

2024台灣燈會高鐵燈區今晚蔡英文點燈 身障人士暢遊無障礙

2024台灣燈會睽違16年重返台南，今晚預計由蔡英文總統點燈後盛大展開，為讓更多國內外遊客瞭解此次燈會展出項目，台南市長...

嘉義新港奉天宮元宵媽祖遶境 年輕人街舞轎前跳起來

嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵遶境今天盛大登場，廟前街面人潮擁擠，在縣長翁章梁、立委陳冠廷、奉天宮董事長何達煌及大甲鎮瀾宮董事...

鹽水蜂炮下午起交管 避免人潮擠...建議遊客提早前往

2天2夜的台南鹽水蜂炮遶境活動，今晚將進入高潮，將有大批遊客湧入鹽水小鎮，人潮預估較往年多，警方下午3點起將執行交管，建...

台東議員嚴惠美當選無效確定 高票落選高美珠可望遞補

台東無黨籍縣議員嚴惠美因涉賄選日前二審駁回上訴當選無效定讞，台東縣選委會根據選罷法規定，同選區最高票落選者且符合相關規定...

台南辦「蘭花界奧林匹克」 賴清德致詞全程英文歡迎世界旅客

素有「蘭花界奧林匹克」之稱的世界蘭花會議暨展覽，24日至3月10日在大台南會展中心舉辦，與後壁區的國際蘭展同步展出。今上...

雲林長青食堂傳「無故未到」恐取消補助 縣府：沒硬性規定

雲林縣長青食堂開辦至今頗受好評，最近卻傳出縣府要求落實共餐，長輩多次無故未到恐取消補助，引起想取餐回家的長輩不滿，縣府社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。