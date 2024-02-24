鹽水公所出版宗教手冊 詳介47間宗教團體特色

台南市鹽水區公所運用「台南400」標誌圖騰，出版「造訪諸神的家」宗教手冊，除反映鹽水地區豐富多元宗教文化。讓外界民眾認識台南、看見台南。

「造訪諸神的家」深入探索鹽水地區宗教文化，呈現鹽水47間立案宗教團體獨特故事及歷史軌跡，提供讀者探究鹽水地區宗教團體的文化底蘊，包括所信奉的主神、宗教廟宇的沿革、歷史背景，以及獨特的特色說明，更有詳盡介紹其工藝與珍藏品。

公所表示，透過閱覽，讀者將深入了解每個宗教團體信仰核心，及在鹽水社區中重要地位。從神聖宗教建築到傳承已久的祭祀儀式，每個宗教團體都有其獨特之處。

鹽水區長陳文琪說，這本手冊的出版，不僅是對鹽水地區宗教文化一次重要紀錄，更是對當地宗教活動一次全面呈現，向社會大眾展現鹽水地區獨特的宗教風貌