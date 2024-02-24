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台南辦「蘭花界奧林匹克」 賴清德致詞全程英文歡迎世界旅客

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
今世界蘭花會議暨展覽開幕，副總統賴清德（前排右三）出席，更前往會展賞花。記者李文德／攝影
今世界蘭花會議暨展覽開幕，副總統賴清德（前排右三）出席，更前往會展賞花。記者李文德／攝影

素有「蘭花界奧林匹克」之稱的世界蘭花會議暨展覽，24日至3月10日在大台南會展中心舉辦，與後壁區的國際蘭展同步展出。今上午隆重舉行開幕典禮，副總統賴清德出席活動，更頒世界蘭展暨國際蘭展全場總冠軍、景觀競賽第一名，賴清德全程以英文致詞歡迎全世界各地愛好蘭花的來此體驗台南深厚文化的底蘊。

副總統賴清德說，世界蘭花會議始於1954年美國密蘇里州，迄今已70年。它是一項跨越全球各大洲、藉由蘭花拉近各國友誼的世界級會議。台灣一直以來致力發展蘭花產業，特別在品種研究與保存的領域，台灣的蘭花生物科技園區是全球重要的蘭花產業基地。台灣國際蘭展首次與世界蘭花會議同步開展，象徵台灣在蘭花領域持續向前，身為台南市前任市長，歡迎各國貴賓趁此機會體驗台南深厚的文化底蘊和多元的城市景致。

此次開幕儀式上，賴清德更頒贈世界蘭展暨國際蘭展全場總冠軍與景觀競賽100平方公尺第一名，隨後更前往會場觀賞蘭花。會場中陸續有國際愛好蘭花的遊客，看到美輪美奐的陳列，不禁讚嘆「太美了」。

世界蘭展、台灣國際蘭展與東京蘭展被世界公認為3大蘭展，今年台灣同步迎來兩大盛事相當難得。此次還更將主題設「婆娑之姿舞動世界」，今年共有62國參展，以生態環境、保育、育種、研發及國際交流為理念，規畫8大主題學術會議及3大主題產業論壇，更有6大區以原生蘭特展、爭奇鬥艷、擴大參與、跨界合作、百場會議及異業結合等元素。

農業部代理部長陳駿季表示，世界蘭花會議爭取了12年，期間有很多變革包括產銷資訊、海外行銷市場，如今每3朵就有1朵來自台灣，都是大家一起努力的結果，更代表國際業者認同台灣到技術與競爭力，世界蘭花會議更扮演傳承、分享、交流的角色。

今世界蘭花會議暨展覽開幕，副總統賴清德出席，更前往會展賞花。記者李文德／攝影
今世界蘭花會議暨展覽開幕，副總統賴清德出席，更前往會展賞花。記者李文德／攝影
今世界蘭花會議暨展覽開幕，副總統賴清德（圖中）出席，更在62國國旗蘭花牆合影。記者李文德／攝影
今世界蘭花會議暨展覽開幕，副總統賴清德（圖中）出席，更在62國國旗蘭花牆合影。記者李文德／攝影
今世界蘭花會議暨展覽開幕，副總統賴清德（圖中）出席。記者李文德／攝影
今世界蘭花會議暨展覽開幕，副總統賴清德（圖中）出席。記者李文德／攝影
第23屆世界蘭花會議暨展覽，今在大台南會展中心盛大登場，陸續有國際愛好蘭花的遊客觀展，不禁讚嘆「太美了」。記者李文德／攝影
第23屆世界蘭花會議暨展覽，今在大台南會展中心盛大登場，陸續有國際愛好蘭花的遊客觀展，不禁讚嘆「太美了」。記者李文德／攝影

台南 賴清德 農業部

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