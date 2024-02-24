2024台灣燈會高鐵燈區今晚蔡英文點燈 身障人士暢遊無障礙

2024台灣燈會睽違16年重返台南，今晚預計由蔡英文總統點燈後盛大展開，為讓更多國內外遊客瞭解此次燈會展出項目，台南市長黃偉哲在國際記者會上也大力推薦、介紹燈會亮點，同時，為照顧所有遊客不同的需求，市府社會局也備妥無障礙服務措施，希望讓更多人到台南開心遊玩賞燈。

黃偉哲說，台南是一座充滿歷史與文化底蘊的城市，也是高科技晶片技術的產地，2024台灣燈會為台南400揭開序幕，以「龍耀台南」為主軸，規畫安平燈區、高鐵燈區兩大燈區，透過傳統燈藝與當代科技的交融、多元的藝術策展與匯演，呈現台南傳統與科技並存的豐沛實力。

其中，「高鐵燈區」整體展區將展出300件以上光影燈藝作品，包含主展區、城里有光及綠能燈區等，高達22公尺之主燈「龍來台灣」坐落在主展區，預計今晚由蔡英文總統主持啟燈儀式，昨晚舉行試燈時，已有不少民眾搶先賞燈。

此外，南市社會局在高鐵燈區也安排相關無障礙服務措施，在交通方面，輪椅族、身心障礙朋友除可搭乘低地板公車前往外，在歸仁十八路與大武路二段交界處也規畫身障團客遊覽車、巴士下車處，下車後約5分鐘即可抵達主展區；身障朋友出示證明即可在大武路及歸仁大道交界處之H1停車區，免費停車。