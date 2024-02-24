改善原有土堤躲淹水噩夢 官田區南廍排水護岸工程竣工
麻豆排水屬將軍溪排水系統上游重要支流，為感潮河段以及河道淤積、土堤等因素，逢豪雨易因宣洩不及造成淹水，南市府2020年起投入約5000萬元，陸續進行橋頭港埤及南廍排水護岸加固工程，在今年1月南廍排水竣工後，可有效降低淹水風險、增強護岸穩定性，保護附近社區和居民免受洪水威脅。
台南市水利局表示，橋頭港埤排水及南廍排水護岸整建工作均屬麻豆排水上游主要支流，下營區及官田區是其集水區範圍，現況多為土堤結構，其中南廍排水又屬橋頭港埤排水主要支流，因此陸續編列預算改善。
水利局指出，去年市府籌編經費1000萬元，辦理「官田區南廍排水(0K＋584上游)護岸改善工程」，工程施作總長度約為240公尺，將原有的土堤護岸改為石籠柔性工法，避免深度開挖，以保持當地生態環境及綠化，在渠道蜿蜒瓶頸處予以拓寬，增加河道蓄洪空間。
南市府為提升該區域之防洪能力，從2020年起持續投入經費，迄今累積約5000萬元，運用綜合治水概念，辦理橋頭港埤排水及南廍排水護岸加固工程，改善長度逾800公尺，今年1月官田區南廍排水(0K＋584上游)竣工後，整治工程已有極大進展。
水利局表示，近年來受極端氣候影響，超大豪雨發生機率明顯，未來將持續辦理護岸整建，改善社區周邊易淹水地區，落實綜合治理及韌性承洪，與中央合作爭取補助經費，辦理後續整治作業、減輕周邊可能洪患影響。
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