鹽水蜂炮下午起交管 避免人潮擠...建議遊客提早前往
2天2夜的台南鹽水蜂炮遶境活動，今晚將進入高潮，將有大批遊客湧入鹽水小鎮，人潮預估較往年多，警方下午3點起將執行交管，建議要參與蜂炮饗宴遊客要提早出發。
今早遶境活動從鹽水武廟前出發，遶境陣頭前往新營區茄苳腳鎮安殿、新營工業區，茄苳腳鎮安殿前更有大座炮城炸射，吸引許多民眾圍觀，陣頭稍後更首度遶境茄苳腳大將公廟，許多信眾沿途擺設香案迎接，祈求眾神庇佑平安。
因應今晚元宵節觀看蜂炮、犁炮人潮，新營警分局今下午3點起對市道172線、台19線車流進入鹽水市區路口實施交通疏導管制措施，交管地點在鹽水忠孝路和信義路口、忠孝路和南門路口、忠孝路和南太路口、忠孝路和月津路口、仁愛路與金和路口、朝琴路與和平路口。遊客要早點進入鹽水市區。
警方說，汽機車改道路線為新營往嘉義布袋、義竹、學甲方向車輛沿172線復興路轉進新營工業區再接172線，布袋、義竹、學甲往新營方向車輛同樣繞行新營工業區內後再接172線復興路。鹽水區民持身分證件或一般民眾持通行證，儘可能由鹽水區金和路進出。
遊客可停車地點有鹽水岸內糖廠停車場、新營工業區內道路兩側、鹽水汫水里、水秀里社區。
新營警分局表示，在鹽水國小、鹽水普照宮、月津國小、明達高中設置機動派出所，受理民眾報案、提供茶水、代叫計程車、路況諮詢及協尋孩童等為民服務，鹽水蜂炮交通疏導管制措施可上新營分局網站（https://www.tnpd.gov.tw/xinying/）、臉書查詢。
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