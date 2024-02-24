鹽水蜂炮下午起交管 避免人潮擠...建議遊客提早前往

2天2夜的台南鹽水蜂炮遶境活動，今晚將進入高潮，將有大批遊客湧入鹽水小鎮，人潮預估較往年多，警方下午3點起將執行交管，建議要參與蜂炮饗宴遊客要提早出發。

今早遶境活動從鹽水武廟前出發，遶境陣頭前往新營區茄苳腳鎮安殿、新營工業區，茄苳腳鎮安殿前更有大座炮城炸射，吸引許多民眾圍觀，陣頭稍後更首度遶境茄苳腳大將公廟，許多信眾沿途擺設香案迎接，祈求眾神庇佑平安。

因應今晚元宵節觀看蜂炮、犁炮人潮，新營警分局今下午3點起對市道172線、台19線車流進入鹽水市區路口實施交通疏導管制措施，交管地點在鹽水忠孝路和信義路口、忠孝路和南門路口、忠孝路和南太路口、忠孝路和月津路口、仁愛路與金和路口、朝琴路與和平路口。遊客要早點進入鹽水市區。

警方說，汽機車改道路線為新營往嘉義布袋、義竹、學甲方向車輛沿172線復興路轉進新營工業區再接172線，布袋、義竹、學甲往新營方向車輛同樣繞行新營工業區內後再接172線復興路。鹽水區民持身分證件或一般民眾持通行證，儘可能由鹽水區金和路進出。

遊客可停車地點有鹽水岸內糖廠停車場、新營工業區內道路兩側、鹽水汫水里、水秀里社區。