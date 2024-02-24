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台南擊鼓開春迎龍年 黃偉哲循古禮主持迎春禮

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
舞者揮動春幡迎接芒神，並以舞象徵耕種農事，寓意春降、農耕、豐年。記者萬于甄／攝影
舞者揮動春幡迎接芒神，並以舞象徵耕種農事，寓意春降、農耕、豐年。記者萬于甄／攝影

「迎春禮」是清領時期台灣府城重要的傳統活動，但一度中斷百餘年，2017年由南市府與安南正統鹿耳門聖母廟合作復辦，今年適逢台南400，舉辦甲辰年迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華。市長黃偉哲今早依循古禮，在東門城迎春門主持迎春禮，吸引不少市民共襄盛舉。

文化局指出，迎春禮活動除遵循古禮祭典儀式，更重視民俗活動的推廣意涵，今年邀請藝姿舞集演出「迎春祭禮小舞」，舞者揮動春幡迎接芒神，芒神則以鳥的姿態舞動，並以舞象徵耕種農事，寓意春降、農耕、豐年，隨後進行迎春禮古禮祭典。

黃偉哲則說，今年適逢台南400，台南陸續展開許多紀念性的重要活動，也期盼透過迎春禮，象徵新的一年正式開始，展現迎春嘉年華的熱鬧氣氛，祈求風調雨順，此外，也邀請所有民眾前來台南逛逛，白天看台灣國際蘭展和世界蘭展，晚上賞2024台灣燈會、鹽水月津港燈節。

今早迎春禮踩街嘉年華陣容包含依春牛經打造的春牛、聖母廟24節氣仙女班、歸仁國中龍獅隊、五王國小跳鼓隊、麻豆國小舞蹈隊等在地團隊藝陣參與，活動由大東門城起跑，途經東門路、勝利路、青年路、台灣府城隍廟、友愛東街到開山路之後，轉進延平郡王祠。

活動最後由副市長葉澤山與聖母廟主委王增榮發送限量「台南400」紀念通寶與聖母廟香火御守，讓民眾招財納福，也為迎春禮活動畫下圓滿句點。

迎春禮由藝姿舞集演出《迎春祭禮小舞》，舞者以鳥的姿態化身芒神舞動，象徵春降、農耕、豐年。記者萬于甄／攝影
迎春禮由藝姿舞集演出《迎春祭禮小舞》，舞者以鳥的姿態化身芒神舞動，象徵春降、農耕、豐年。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲今早依循古禮，在東門城迎春門主持迎春禮，祈求台南風調雨順、國泰民安。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲今早依循古禮，在東門城迎春門主持迎春禮，祈求台南風調雨順、國泰民安。記者萬于甄／攝影
今早「迎春禮」踩街嘉年華陣容包含依《春牛經》打造的春牛、聖母廟二十四節氣仙女班等在地團隊藝陣，由大東門城開始熱鬧遊行迎春。記者萬于甄／攝影
今早「迎春禮」踩街嘉年華陣容包含依《春牛經》打造的春牛、聖母廟二十四節氣仙女班等在地團隊藝陣，由大東門城開始熱鬧遊行迎春。記者萬于甄／攝影

台南 台灣燈會 文化局 黃偉哲

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