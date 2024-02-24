台南擊鼓開春迎龍年 黃偉哲循古禮主持迎春禮

「迎春禮」是清領時期台灣府城重要的傳統活動，但一度中斷百餘年，2017年由南市府與安南正統鹿耳門聖母廟合作復辦，今年適逢台南400，舉辦甲辰年迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華。市長黃偉哲今早依循古禮，在東門城迎春門主持迎春禮，吸引不少市民共襄盛舉。

文化局指出，迎春禮活動除遵循古禮祭典儀式，更重視民俗活動的推廣意涵，今年邀請藝姿舞集演出「迎春祭禮小舞」，舞者揮動春幡迎接芒神，芒神則以鳥的姿態舞動，並以舞象徵耕種農事，寓意春降、農耕、豐年，隨後進行迎春禮古禮祭典。

黃偉哲則說，今年適逢台南400，台南陸續展開許多紀念性的重要活動，也期盼透過迎春禮，象徵新的一年正式開始，展現迎春嘉年華的熱鬧氣氛，祈求風調雨順，此外，也邀請所有民眾前來台南逛逛，白天看台灣國際蘭展和世界蘭展，晚上賞2024台灣燈會、鹽水月津港燈節。

今早迎春禮踩街嘉年華陣容包含依春牛經打造的春牛、聖母廟24節氣仙女班、歸仁國中龍獅隊、五王國小跳鼓隊、麻豆國小舞蹈隊等在地團隊藝陣參與，活動由大東門城起跑，途經東門路、勝利路、青年路、台灣府城隍廟、友愛東街到開山路之後，轉進延平郡王祠。