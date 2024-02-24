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影／價格實惠！雲林斗南希望工場新增洗車服務「包君滿意」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗南希望工場今年增加洗車服務，警察局昨天出動5輛警車「受洗」。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗南希望工場今年增加洗車服務，警察局昨天出動5輛警車「受洗」。記者陳苡葳／翻攝

雲林斗南希望工場長年找尋代工機會，從工作中教導身心障礙學員習得獨立能力，今年突破以往首度增加洗車服務，且價格實惠，開辦2個多月以來已累積不少顧客「呷好逗相報」，連警察單位也慕名而至，昨一口氣「出動」5輛警車，縣警局長李建民大讚洗得亮晶晶；學員工作能力備受肯定，總幹事卓中信感動言謝「給我們很大信心！」

雲林縣身心障礙者重建協會成立至今18年，目前有12名教師、63名學員，其設立希望工場，除強化生活及工作能力，也積極輔導身障者社區化就業，使其生活自立，創造生命價值，最為人知的是服務包括毛巾、茶包、食品產品包裝等代工服務。

卓中信說，希望工場也會帶領學員接觸園藝、農作等領域，從生活中探索自己，今年為了突破工作技能新增洗車服務，學員樂在其中，穿梭在車前、車後精細的刷洗及擦拭車體，見到原本覆蓋塵土的車變得乾淨明亮，心情也跟著變好，更從中獲得信心。

縣長張麗善連日化身代言人，屢屢在公開行程中力薦希望工場的洗車服務，「洗車還能做公益，何樂而不為」李建民聞訊後，鼓勵警車如有清洗需求，可優先考慮至希望工場；昨天5輛警車同時抵達，學員見大單上門，立刻備妥工具開洗，認真工作的態度融化在一旁等待的波麗士哥哥姊姊，不少人當場預約要洗自家車。

雲林縣身心障礙者重建協會洗車服務預約電話05-5973551；公務機關及企業團體如有代工需求亦可洽詢。

雲林斗南希望工場今年增加洗車服務，昨首度接到「大單」一口氣清洗5輛警車，認真的工作態度融化波麗士哥哥姊姊。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗南希望工場今年增加洗車服務，昨首度接到「大單」一口氣清洗5輛警車，認真的工作態度融化波麗士哥哥姊姊。記者陳苡葳／翻攝

警車 雲林

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