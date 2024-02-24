嘉義市鐵路高架施工開挖再現珍貴文資 發現日治時期轉車台遺構

嘉義市鐵路高架工程施工進度逾一半，鐵道局去年在後火車站工區，發現疑似日治時期火車轉車台遺構文物，文化局組專案小組請文資委員專家會勘，認定出土構造物為日治時期鐵道轉車台遺構，見證當年台鐵、糖鐵、林鐵三鐵共構鐵道文化興盛期，具文資價值應予保存，定29日開會審議，鐵路高架及車站新建工程持續進行。

去年開挖發現轉車台遺構後，議員黃敏修到場勘查說，嘉義要起飛，鐵路高架化是關鍵，關係前後站都市縫合城市規劃，日治時期火車轉運台遺構，讓火車頭轉身掉頭，遺構面積大在施工範圍，未來該處還是車站主體，如何兼顧工程開發與遺構保存，需相關單位討論斟酌。

長期關注地方文史建築師陳世岸說，台鐵逾百年歷史，台南鐵路地下化發現日治時期轉車台遺構，部分被移置，轉車台文物具保存價值，嘉市鐵路高架工程也發現轉車台遺構，應依文資法嚴謹評估保存。

文化局說，去年2月18日鐵道局中部工程分局在嘉義車站轉運站附近進行管線試掘，挖到疑似鐵路設施遺構，文化局邀鐵道、考古、建築及文資等專家學者現勘，出土構造物為日治時期鐵道轉車台遺構，具文資價值，請工程單位後續先以考古發掘清理，記錄彙整與新火車站站體配置及工程範圍套繪圖面，後續鐵道局將完成考古發掘報告書，以及保存可行性評估報告。