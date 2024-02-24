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嘉義黃花風鈴木花季登場 專家：黃色風暴就等一場春雨！
春神來了！今天元宵節，春節過後，天氣回暖，嘉義縣市八掌溪堤防黃花風鈴木陸續綻放，其中知名賞花景點嘉義市軍輝橋堤防段黃花綻放，吸引許多賞花人潮，林試所嘉義研究中心副研究員蔡景株說，「黃色風暴就等一場春雨！」
嘉義市社區大學前校長賴萬鎮說，嘉市八掌溪堤防中段黃花風鈴木已經全開，吸引許多賞花人潮，昨天來自台北的2輛9人座捷足先登，拍個痛快，網紅也來湊熱鬧了。
風鈴木花季登場，許多民眾賞花拍照貼臉書、LINE傳送，吸引賞花人潮；嘉縣市八掌溪沿岸、朴子溪防汛道路，兩旁栽種大片黃花風鈴木，前幾年盛開炸裂，形成黃色風暴，吸引賞花人潮及車陣，今年花況是否還能重演「黃色風暴？」
「黃色風暴就等一場春雨！」林試所嘉義研究中心副研究員蔡景株說，台灣引進多種風鈴木花色及品種，都是良好觀花植物，風鈴木生長熱帶美洲，光照是最基本開花條件，光照不足就無法開好，日照加降雨，讓風鈴木怒放，水份是影響開花很大因素。
風鈴木初春2至4月開花，若前1年10至12月雨少，日照時數多，當年度1至2月雨水足就能盛開。反觀，只要10至12月雨多，日照不足，就難盛開，中南部通常10至1月雨少，因此1至2月加強澆灌，平時只要正常供水即可。
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