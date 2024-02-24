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台南首條捷運 環評初審通過

聯合報／ 記者彭宣雅吳淑玲／連線報導
台南捷運優先路網示意圖。圖／交通局提供
台南捷運優先路網示意圖。圖／交通局提供

台南捷運卡關多年，第一期藍線昨在環境部的環境影響評估專案小組第4次初審會議，環評委員沒有太多新的意見，最後環評初審通過。台南市政府表示，昨環評初審通過，近期交通部將續審綜合規劃，盼綜合規畫早日核定，力拚2026年動工。

台南捷運第一期藍線營運路線分為仁德線及文化中心線，行經永康區、東區及仁德區，全線長度約8.39公里，將採跨座式單軌捷運系統，設置10座車站與1座機廠，都採高架車站。

上次環評因維修機廠靠近衛福部胸腔病院，施工的空品模擬數據低空飛過法規標準，被環評委員要求修正，經台南市捷運工程處增加空品減輕措施解決問題，昨第一期藍線通過環評初審，不過環委仍要開發單位補植植栽，施工期間裸露面積不超過1公頃，補強汙水處理等3點要求。

台南市長黃偉哲表示，藍線是進度最快的捷運計畫，通過環評初審是台南捷運重要的里程碑，市府將落實各項環評承諾事項，努力降低因施工造成的衝擊，未來完工提供優質便捷的公共運輸，減少私人運具使用與碳排放。

交通局長王銘德說，針對所有初審小組委員意見，市府歷次研擬減輕對策與作為，並向機廠周邊利害關係人說明後獲認同，未來施工及營運階段對環境影響已降至最低，也同步啟動基本設計作業，期加速推動捷運建設時程，這次環評初審通過，將盡速修正完整報告提送環評大會爭取核定。

捷運 環評

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