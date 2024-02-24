台劇「華麗計程車行」作者 今談感人內幕

職人家庭台劇「華麗計程車行」改編嘉義故事，以嘉義出身台灣美術巨擘畫家陳澄波畫作場景開場，帶出嘉義地方濃厚色彩，受觀眾好評。「2024臺灣文學巡禮講座」首場，今天在洪雅書房舉辦，以「華麗的演出—臨演任務的幕後花絮」暢談改編電視劇「華麗計程車行」幕後有趣及感人故事。

勇源基金會主辦、聯合文學基金會規畫執行，嘉市獨立書局洪雅書房協辦「2024台灣文學巡禮講座」首場，今天元宵節下午2點在洪雅書房，以「華麗的演出—臨演任務的幕後花絮」暢談，由「華麗計程車」原著陳俊文與洪雅老闆余國信談幕後有趣感人故事。

「華麗計程車」是台灣第一本關於計程車行散文書寫，作者陳俊文家族長年在嘉義經營車行，藉自身和周遭人物經驗，記錄家族歷史、車行經營、運將生涯點滴，如黑白兩道夾縫求生、運將純真與毅力、父親慢性疾病、弟弟為車行做出犧牲、學開車糗事等。

這本書猶如時光機，見證台灣計程車文化獨特珍貴歷史發展。運將是「華麗計程車」主角之一，他們是社會觀察者，見證社會百態，領悟人生哲理。儘管他們表面樂觀幽默，卻隱藏許多不為人知辛酸。運將這個行業總是在法律邊緣徘徊，車行是他們依靠，打理著攬客、打架、超載、超速等各種狀況。每天都是一場在這些大小事務中奮鬥的生存之旅。

透過陳俊文生動書寫以及演員曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音等精彩演技，讓華麗計程車行故事成為觀眾討論話題。陳俊文感謝市長黃敏惠促成協助影集拍攝，期待影集播出吸引劇迷來嘉觀光，華麗計程車將帶著滿懷熱忱，歡迎每位遊客。