影／台南鹽水蜂炮開炸！首夜高空煙火、DJ電音趴嗨翻 拚場宛如不夜城

台南鹽水蜂炮今天開炸，兩條遶境路線從街區到庒頭外都有，人潮從午後開始聚集，到晚間神轎從鹽水武廟再出發，蜂炮接連點燃飛射而出，參與民眾情緒也隨之興奮起來，除了炮城外，民間也自費舉辦演唱會、DJ電音趴、無人機展演及高空煙火等，整個鹽水宛如不夜城。

鹽水蜂炮今天上午8時啟炮，開始遶境行程，直到下午再回到武廟，稍事休息後，晚間7時再度啟程，廟埕燃放鞭炮及仙女散花、炮城則在相隔一條街處施放，民眾穿戴安全帽等裝備「犁炮」，有外國人目睹直說「so funny！」神轎繞行之處擠滿人潮，非常熱鬧。

民間個人及團體也集資舉辦活動，在和平路、南門路各有一處表演場地，有請來高爾宣、蕭煌奇、王識賢、黃妃、荒山亮獻唱，有的則是請來國內外DJ及辣妹熱舞，炒熱氣氛，現場擠得水洩不通，還有無人機展演，排列各式文字，高空煙火也看得民眾目不轉睛。

由於民眾不斷湧入，神轎進行速度放慢 ，首日入廟時間可能會到翌日凌晨，明天將分五路遶境，直到晚間，鹽水國中操場「祥龍獻瑞」主炮城施放60萬發蜂炮，將達到最高潮。