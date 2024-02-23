文史記錄片「大林風華錄」萬國戲院首映 湧銀髮族追憶

嘉義縣南華大學USR計畫與社區合作，耗時2年半，訪問大林鎮社區耆老，還原時任鎮長簡德卿以酒家茶室等娛樂文化事業，帶動大林經濟繁榮時期，以片長近36分鐘的首部文史記錄片「大林風華錄」，呈現大林人口達7萬人的全盛榮景，今天下午2點在大林萬國戲院舉行社區首映，3月底將在嘉義市國際紀錄片影展全國首映。

首映現場爆滿銀髮族鄉親湧入，一起跟著台上以全盛時期知名酒家雪香亭的那卡西表演哼唱，嘉義縣長翁章梁、大林鎮長許有疆、南華大學校長林聰明及縣議員江志明等人出席首映。

縣長翁章梁表示，大林鎮曾有不夜城稱號，由南華大學團隊所拍攝紀錄片，製作民國51、52年娛樂產業最繁榮過程，訪問經那年代的長者們，集不同觀點及看法描述歷史，紀錄片進入到百姓生活，相信許多大林人看了，會一同回到過去的那段記憶。

大林鎮吉林社區里長孫美鳳說，大林人口全勝期達7萬人，光大林酒家茶室就有10多間，帶動整個大林經濟發展，可說是萬人空巷，許多外縣市的人都會跑來大林生活及消費。參與演出且曾在酒家表演那卡西樂曲的前立委何金松回憶道，對他來說人生中最美好的片段，是他在大林作那卡西表演的時光。

南華大學校長林聰明表示，作品獲教育部高評價，透過USR團隊拍攝大林鎮歷史文化，耗時2年多，訪問地方長者把過去風華紀錄留存下來，希望對後代子孫教育的文化傳承是有幫助的。

南華大學製作團隊表示，拍攝當初曾引起不少爭議，但在歷史意義建構的重要性，與地方取得共識與支持才製作完成，很遺憾製作過程中，有2位長輩前鎮長江宏模及前雪香亭酒家經理蔡美智在完成製作前相繼過世，未能親臨首映，成本片製作首映的最大遺憾，由此更凸顯及時保留地方歷史的重要。

鎮長許有疆說，大林有糖廠及軍營，過去曾有「小北投」稱號，早期酒店愉樂產業興隆，大林風華錄紀錄片將40至60年代地方最風光時代保存下來，讓下一代以及移居大林新住民朋友藉由紀錄片了解地方過往歷史。