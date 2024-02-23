快訊

影／台南民宅全面燃燒！屋內雜物多 疑似屋主及母親已無生命跡象

女版晚安小雞？網紅拍片遇變態打手槍 爆自導自演被警方約談

文史記錄片「大林風華錄」萬國戲院首映 湧銀髮族追憶

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
南華大學USR計畫與嘉義縣大林鎮社區合作，耗時2年半，完成首部文史記錄片「大林風華錄」，今天下午在大林萬國戲院舉行社區首映。記者呂慧瑜／攝影
南華大學USR計畫與嘉義縣大林鎮社區合作，耗時2年半，完成首部文史記錄片「大林風華錄」，今天下午在大林萬國戲院舉行社區首映。記者呂慧瑜／攝影

嘉義南華大學USR計畫與社區合作，耗時2年半，訪問大林鎮社區耆老，還原時任鎮長簡德卿以酒家茶室等娛樂文化事業，帶動大林經濟繁榮時期，以片長近36分鐘的首部文史記錄片「大林風華錄」，呈現大林人口達7萬人的全盛榮景，今天下午2點在大林萬國戲院舉行社區首映，3月底將在嘉義市國際紀錄片影展全國首映。

首映現場爆滿銀髮族鄉親湧入，一起跟著台上以全盛時期知名酒家雪香亭的那卡西表演哼唱，嘉義縣長翁章梁、大林鎮長許有疆、南華大學校長林聰明及縣議員江志明等人出席首映。

縣長翁章梁表示，大林鎮曾有不夜城稱號，由南華大學團隊所拍攝紀錄片，製作民國51、52年娛樂產業最繁榮過程，訪問經那年代的長者們，集不同觀點及看法描述歷史，紀錄片進入到百姓生活，相信許多大林人看了，會一同回到過去的那段記憶。

大林鎮吉林社區里長孫美鳳說，大林人口全勝期達7萬人，光大林酒家茶室就有10多間，帶動整個大林經濟發展，可說是萬人空巷，許多外縣市的人都會跑來大林生活及消費。參與演出且曾在酒家表演那卡西樂曲的前立委何金松回憶道，對他來說人生中最美好的片段，是他在大林作那卡西表演的時光。

南華大學校長林聰明表示，作品獲教育部高評價，透過USR團隊拍攝大林鎮歷史文化，耗時2年多，訪問地方長者把過去風華紀錄留存下來，希望對後代子孫教育的文化傳承是有幫助的。

南華大學製作團隊表示，拍攝當初曾引起不少爭議，但在歷史意義建構的重要性，與地方取得共識與支持才製作完成，很遺憾製作過程中，有2位長輩前鎮長江宏模及前雪香亭酒家經理蔡美智在完成製作前相繼過世，未能親臨首映，成本片製作首映的最大遺憾，由此更凸顯及時保留地方歷史的重要。

鎮長許有疆說，大林有糖廠及軍營，過去曾有「小北投」稱號，早期酒店愉樂產業興隆，大林風華錄紀錄片將40至60年代地方最風光時代保存下來，讓下一代以及移居大林新住民朋友藉由紀錄片了解地方過往歷史。

南華大學USR計畫與嘉縣大林鎮社區合作，完成首部文史記錄片「大林風華錄」，今天下午在大林萬國戲院舉行社區首映，圖為拍攝過程。圖／地方文史工作者江明赫提供
南華大學USR計畫與嘉縣大林鎮社區合作，完成首部文史記錄片「大林風華錄」，今天下午在大林萬國戲院舉行社區首映，圖為拍攝過程。圖／地方文史工作者江明赫提供
南華大學USR計畫與嘉縣大林鎮社區合作，完成首部文史記錄片「大林風華錄」，今天下午在大林萬國戲院舉行社區首映，湧入銀髮鄉親共同回憶過往榮景。記者呂慧瑜／攝影
南華大學USR計畫與嘉縣大林鎮社區合作，完成首部文史記錄片「大林風華錄」，今天下午在大林萬國戲院舉行社區首映，湧入銀髮鄉親共同回憶過往榮景。記者呂慧瑜／攝影
南華大學USR計畫與嘉義縣大林鎮社區合作，完成首部文史記錄片「大林風華錄」，今天下午在大林萬國戲院舉行社區首映。記者呂慧瑜／攝影
南華大學USR計畫與嘉義縣大林鎮社區合作，完成首部文史記錄片「大林風華錄」，今天下午在大林萬國戲院舉行社區首映。記者呂慧瑜／攝影

南華大學 嘉義 紀錄片

延伸閱讀

救國團金山團委會關懷銀髮族 為六股長輩按摩

吳可熙亮相柏林影展 「4分鐘全英文感言」全場感動鼓掌

甜茶太紅！ 「沙丘」首爾首映2000韓粉瘋狂尖叫 對中文綽號有回應

嘉義增老屋活化店！「雪香亭」販豆漿豆花 今揭牌

相關新聞

台南拚第1條捷運邁進一大步 第1期藍線環評初審通過

台南捷運第一期藍線環境影響說明書今天由環境部召開第4次專案小組初審會議，環境部初審同意通過且無須辦理第二階段環評作業，請...

影／會360度轉圈！台灣燈會「龍來台灣」主燈未來去向曝光

2024台灣燈會睽違16年再度由台南主辦，明天元宵節將由總統主持啟燈，高22公尺的龍來台灣主燈，搭配雷射燈光及雷霆萬鈞的...

全國花燈競賽90件監所作品參賽、49件得獎 明起台南展出

台灣個監所矯正機構民國85年至今每年參加台灣燈會全國花燈競賽，今年共90件作品參賽、49件脫穎而出，台南第二監獄收容人以...

台灣燈會「小龍包」免費領 高鐵、安平燈區每天這時段發送

台灣燈會高鐵燈區明天啟燈，今年的燈會小提燈「小龍包」，與台灣知名小吃「小籠包」同音，且造型可愛的日前曝光引起廣大迴響，民...

世界三大蘭展兩場在台南 賴清德：就任續支持蘭花產業

台灣國際蘭展今年邁入第20年，並與爭取多年的世界蘭展同時舉辦，後壁烏樹林、歸仁大台南會展中心雙展區，結合台灣燈會、月津港...

平安宴豪邁開1400桌！113年五股開臺尊王2月25日過爐大典

雲林縣民俗文化資產五股開臺尊王「國姓公」過爐大典本月25日登場，下一輪值股為長房股四湖鄉崙北村，屆時將在海清宮駐駕，今6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。