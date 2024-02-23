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台灣燈會「小龍包」免費領 高鐵、安平燈區每天這時段發送

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣燈會「小龍包」燈籠搶手。圖／台南市政府提供
台灣燈會「小龍包」燈籠搶手。圖／台南市政府提供

台灣燈會高鐵燈區明天啟燈，今年的燈會小提燈「小龍包」，與台灣知名小吃「小籠包」同音，且造型可愛的日前曝光引起廣大迴響，民眾紛紛打探發放時間，台南市政府指出，小提燈將於24日啟燈當天開放免費索取，市長黃偉哲會協同台南市觀光大使「魚頭君」於下午3點50分開始發送，還有來自日本熊本縣的神秘嘉賓陪同。

市府指出，「小龍包」融入許多令人驚喜的機關小巧思，像是龍嘴掀開後，可放入輕量隨身物品或小玩具，有「龍吐珠」的吉祥寓意，而龍身則可變成長背帶，可掛於頸肩側背。整體造型十分吸睛，也因此廣受歡迎。

南市府將於2月24日燈會開幕至3月10日止，每天下午4點後開始發放燈籠，每位民眾一人限索取一式燈籠，領取地點有，「高鐵燈區i4服務台」、「高鐵燈區i8服務台」、「安平燈區i5服務台」、「燈會美食市集（原安億停車場）」，數量有限，送完為止。

開幕當天，市長黃偉哲也會協同魚頭君前往發放小提燈。南市府透露，當天還有神秘嘉賓會現身，這位嘉賓在台灣非常受歡迎，全身黑黑的、毛茸茸，也歡迎大家事先猜猜看是哪位嘉賓。

台灣燈會高鐵燈區明天開幕彩蛋，市黃偉哲將與神秘嘉賓發「小龍包」燈籠。圖／台南市政府提供
台灣燈會高鐵燈區明天開幕彩蛋，市黃偉哲將與神秘嘉賓發「小龍包」燈籠。圖／台南市政府提供

台灣燈會 高鐵 黃偉哲

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