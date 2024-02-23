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台南拚第1條捷運邁進一大步 第1期藍線環評初審通過

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捷運優先路網示意圖。圖／交通局提供
台南捷運優先路網示意圖。圖／交通局提供

台南捷運第一期藍線環境影響說明書今天由環境部召開第4次專案小組初審會議，環境部初審同意通過且無須辦理第二階段環評作業，請市府針對本次委員會意見修正後送環評大會審查。

市長黃偉哲表示，第一期藍線是本市進度最快的捷運計畫，本次通過環評初審具特別意義，也是台南捷運重要的里程碑，感謝環境部及環評委員的寶貴建議，市府將會落實各項環評承諾事項，除將捷運施工對市民造成的影響降到最低，未來完工後將建構友善安全的人本交通空間，提供優質便捷的公共運輸服務，減少私人運具使用與碳排放，進一步將台南打造為進步且人本的文化宜居古都。

交通局長王銘德表示，市民對第一期藍線有著高度期待，市府對環評委員的意見均十分重視，前次會議審查後市府立即研擬積極的改善對策，並向機廠周邊利害關係人說明後獲認同。經歷次針對所有初審小組委員意見逐一回應並研擬減輕對策與作為後，已獲審查通過認同捷運第一期藍線計畫在未來施工及營運階段對環境影響已降至最低。

台南捷運第一期藍線營運路線分為仁德線及文化中心線，行經永康區、東區及仁德區，全線長度約8.39公里，設置10座車站與1座機廠，市府表示，綜合規畫交通部近期將再召開委員會續審，此次環評初審通過更增添信心，可望綜合規畫早日核定。

交通局也已同步啟動基本設計作業，期加速推動捷運建設時程。本次環評專案小組審查通過後，將盡速修正完整報告提送環評大會以爭取核定。

台南捷運第一期藍線通過環評初審。圖／交通局提供
台南捷運第一期藍線通過環評初審。圖／交通局提供

台南 捷運 環評

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