世界三大蘭展兩場在台南 賴清德：就任續支持蘭花產業

台灣國際蘭展今年邁入第20年，並與爭取多年的世界蘭展同時舉辦，後壁烏樹林、歸仁大台南會展中心雙展區，結合台灣燈會、月津港燈節、新營波光節等活動，預期將再為台南帶入觀光人潮，23日下午台灣國際蘭展開幕，副總統賴清德也出席，與16國使節團代表、貴賓祝賀蘭展20年生日快樂，賴清德說，希望台灣蘭花能跟荷蘭鬱金香一樣養活更多人，成為台灣在國際上的識別標誌。

農曆春節後台南更熱鬧，台灣燈會、鹽水蜂炮、蘭展相繼登場，台南國際蘭展在後壁，為呼應「台南400」，以「熱鬧台南」為焦點，主題館融入劍獅、廟宇、八家將、宮燈、神話、現代建築及小吃等七大元素，彰顯台灣蘭花之美。

另外還有以生活應用、數位互動、現場販售及百億訂單，展現蘭花多樣性應用的「生活館」、融合花卉與飲食的「風味館」、「商務館」，以及「市集館」等五大場館。

副總統賴清德表示，台灣地理位置及氣候穩定，加上農民的努力，保護原生種、培育超過470種新品種，中央與地方都重視並支持蘭花產業，後壁烏樹林蘭花園區占地175公頃，是全球重要的蘭花基地，年產值70億以上，在政府與民間努力下，才有了蘭花王國的稱號。

賴清德說，他在台南市長任內辦過7屆蘭展，當時就有一個心願，希望台灣蘭花能跟荷蘭鬱金香一樣養活更多人，成為台灣在國際上的識別標誌，他就任後會繼續支持蘭花產業，也希望全台喜歡蘭花的民眾都能來蘭展參觀。

今年蘭展是雙展區，原本的全場總冠軍、蘭花新品項等移到歸仁展區，後壁展區則有全國盃青農景觀教育競賽入選決賽的18組作品展示，副總統賴清德也親自頒發獎項給冠軍得主、台南在地的南光中學；隨後賴清德也走訪展區，對美麗的蘭花造景藝術給予好評，數百名蘭花產業的相關人士則搶鮮參觀，不忘留下美麗倩影。

台南市長黃偉哲說，台南占台灣蘭花產業一半，國際上每6株蘭花就有一株來自台南，蘭展迄今已經20年，一年比一年盛大，歡迎民眾一起來，白天看蘭花、中午吃豆花、晚上看燈花。