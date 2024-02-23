平安宴豪邁開1400桌！113年五股開臺尊王2月25日過爐大典

雲林縣民俗文化資產五股開臺尊王「國姓公」過爐大典本月25日登場，下一輪值股為長房股四湖鄉崙北村，屆時將在海清宮駐駕，今6鄉鎮13庄頭各村里長和執事人員按例在伍房股崙背大有永安宮辦理神器及金牌點交儀式，除為正駕及另外4尊分靈、左右護法甘爺公與萬爺公更換全新神衣，也一一清點神尊身上的金牌，總重達10.38兩，市價逾80萬元。

五股開臺尊王信仰文化以鄭成功為信仰核心，源於清乾隆末年間，由西岸沿海鄭氏後代5名兄弟供奉祖先鄭成功神像，嗣後因分居雲嘉5處，即分為現今的長、次、參、肆、伍房股，改由每年各自輪流請回鎮宅恭拜1年，橫跨雲林縣四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤等鄉鎮及嘉義縣溪口鄉，迄今有百年歷史。

文化觀光處長陳璧君表示，五股開臺尊王由5股13村輪值年，每年定期過爐過庄的特性，不僅保留了各股自有顏色及配掛紀章，包括過股點交儀式中神龕啟封、點交熔金、貼封條蓋私章、分旗腳、一股請四股、歷屆爐主隨駕等獨特民俗，多年來均循古禮辦理，完整傳承其精神與意義。

中華五股開臺尊王協會理事長王萬來說，113年輪值股為長房股四湖鄉崙北村，今依例在過爐前2日辦理神器及金牌點交儀式，為25日上午7點起的過爐大典揭開序幕，不過昔點交儀式中最具代表性之一的「熔金」今年取消，係因經執事人員決議調整為2年1次，此次雖看不到這項科儀，不過在明年點交儀式就會亮相111、112輪值年的金牌。

由於鄭成功信仰文化在雲嘉地區已流傳超過百年，每年過爐大典都吸引上萬名信眾參與，輪值股現已總動員籌備相關活動，並將席開1400多桌在崙北村、崙南村、廣溝村設平安宴宴請隨香信眾，國姓公等神尊屆時自崙背鄉大有村永安宮過爐至四湖鄉崙北村海清宮駐駕，3日後移駕至值年爐主住宅所設立的紅壇奉祀1年。